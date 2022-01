Federica Sciarelli inizia male il suo nuovo anno: “Ho avuto il covid 19”

Settimana scorsa, il pubblico di Chi l’ha visto si era chiesto come mai la puntata prevista per il mercoledì sera di Rai 3 non era andata in onda. Ma dalla redazione di Chi l’ha visto non era arrivata nessuna comunicazione ufficiale. In tanti hanno pensato che il covid fosse arrivato anche nella redazione di Rai 3 ed effettivamente così era stato. Lo ha spiegato ieri sera, nella diretta di Chi l’ha visto del 19 gennaio 2022, Federica Sciarelli che ha raccontato quanto accaduto negli ultimi giorni. La conduttrice si è scusata con il pubblico e ha detto di aver avuto il covid 19. A tal proposito, non era mancata l’ironia di alcuni spettatori che dopo aver visto Nuzzi conduttore Quarto Grado dal balcone di casa, con tanto di colbacco in testa, avevano fatto notare che il conduttore di Rete 4 era stato veramente impavido, rispetto a chi magari non era andato in onda…

Nuzzi ha il covid e va in onda da casa sua

Federica Sciarelli e il covid 19 sconfitto in pochi giorni grazie al vaccino

La conduttrice ha aperto la puntata spiegando i motivi per i quali il programma di Rai 3 non era andato in onda la passata settimana: “Buonasera a tutti voi, naturalmente vi devo chiedere scusa. Vi chiedo scusa per questo slittamento della puntata. Colpa mia, purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco.”

E ancora: “ Vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno. Però sono tornata. Sono cose che capitano ai vivi. Terza dose, è finita presto. E allora, senza indugi, iniziamo la stagione di questo nuovo anno. Naturalmente buon anno a tutti, il mio non è iniziato nel migliore dei modi“.

Nessuna conseguenza per la conduttrice che è tornata con tanto di voce squillante e sorriso nello studio di Rai 3 al programma del suo Chi l’ha visto.

