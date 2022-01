Quarto Grado: Gianluigi Nuzzi positivo al covid, va in onda al freddo sul terrazzo

Un programma può andare in onda anche se entrambi i conduttori sono risultati positivi ai test covid? A quanto pare sì, se ci troviamo su Rete Quattro e di fronte a Quarto Grado: il talk show sui gialli italiani condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questo è proprio quanto accaduto nella puntata andata in onda stasera 14 gennaio 2022: i due padroni di casa del programma hanno ammesso di essere stati “ammoniti” dai risultati di un tampone ma questo non li ha scoraggiati a non andare in onda.

La regolare puntate del venerdì sera di Quarto Grado è quindi andata in onda ma con delle misure di sicurezza piuttosto insolite: i due conduttori hanno gestito l’intera trasmissione da due location differenti, rimbalzandosi la linea e la conduzione fra un collegamento con gli opinionisti in studio e l’invocazione degli inviati sulle scene dei fatti. Ma se Alessandra Viero si è giustamente accomodata in un luogo apparentemente al chiuso – tant’è che dietro di lei era possibile vedere una grafica inserita virtualmente, il collega Gianluigi Nuzzi ha preferito condurre il programma all’aperto; potenzialmente dal terrazzo di casa sua… e con risultati piuttosto esilaranti.

Quarto Grado: Gianluigi Nuzzi positivo, conduce al freddo del terrazzo

Sferzante del pericolo, Gianluigi Nuzzi aveva già anticipato questa sua impresa attraverso il suo profilo Instagram: “Sono ancora positivo però sarò comunque in onda. E non sarò in onda da una webcam, un pc portatile o un iPad ma sarò in onda davanti una telecamera. La squadra di Quarto Grado ha fatto i salti mortali per avere un conduttore che in sicurezza, e in sicurezza di tutti, va in onda…“.

Il mistero creato sul social a proposito dell’eventuale set-up organizzato da Mediaset per permettere la diretta in tutta sicurezza si è poi rivelata in tutta la sua naturalezza nel corso della messa in onda: Gianluigi Nuzzi si è piazzato all’addiaccio sul balcone di casa sua ed ha condotto la trasmissione come fosse un inviato in esterna. Ma il freddo notturno ha iniziato a farsi sentire e, dopo circa trenta minuti da fermo, il conduttore è stato costretto a coprirsi in qualche modo… Indossando un colbacco in testa, come testimonia l’immagine di apertura di questo articolo.

