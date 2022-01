Verissimo ospiti e anticipazioni week end 22-23 gennaio 2022: tutti i nomi

Un altro fine settimana all’insegna di Verissimo per il pubblico di Canale 5. Sabato e domenica come sempre doppio appuntamento con il programma di Canale 5 che ci aspetta alle 16,30. E come sempre arrivano le anticipazioni che ci rivelano tutti i nomi degli ospiti che si accomoderanno nello studio di Silvia Toffanin per raccontarsi. Anche questa settimana, spazio alle storie di C’è posta per te, con il “dopo”. Uno spazio che ha riscosso grande successo la scorsa settimana. Ma vediamo nel dettaglio i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno nel salotto di Silvia Toffanin, ecco per voi le anticipazioni per le puntate del 22 e del 23 gennaio 2022.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 22 gennaio 2022

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: il talento di Alessio Boni e i racconti di vita delle attrici Giuliana De Sio e di Francesca Cavallin. Tre attori per aprire questa nuova puntata di Verissimo, tre storie diverse da raccoltare. Inoltre, torna lo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”, questa settimana con quella d’amore di Clara e Guido, che si sono rincontrati dopo 65 anni. Infine, Irma Testa, prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana. Irma ha una storia molto forte da raccontare ed è apprezzatissima per il suo grande talento.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 23 gennaio 2022

E andiamo avanti, con le anticipazioni per la seconda puntata del programma di Canale 5 di questa settimana. Domenica a Verissimo: la vita e la carriera di Claudia Gerini. E non solo: direttamente dal “Gf Vip” una concorrente dalla forte personalità, Carmen Russo. E ancora, Federico Fashion Stye che torna in quel di Mediaset, dopo la sua esperienza a Ballando con le stelle. E poi nella puntata di domenica di Verissimo vedremo due interviste di coppia, quella di forza e di coraggio di Carolina Marconi e del compagno Alessandro Tulli, e quella dell’ex schermidore Aldo Montano e della moglie Olga Plachina. Appuntamento quindi a sabato con la prima puntata di Verissimo, come sempre alle 16,30 e stesso orario anche per domenica!

