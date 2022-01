Avanti un Altro: pipì o sudore? Incidente per la concorrente di Paolo Bonolis

Gli imprevisti succedono sempre, anche nel corso di un quiz televisivo. E proprio un “incidente di percorso” è andato in onda nella puntata di domenica 23 gennaio 2022 di Avanti un Altro, il celebre game show di Canale Cinque condotto in tandem da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Nel corso della puntata, una sorridente concorrente supera il tornello e raggiunge la sua postazione: si chiama Eleonora Agazzani, nome d’arte Sara Freccia Freccia, fa sfilate, scrive canzoni da dodici anni e il suo sogno è intraprendere un percorso di studi in conservatorio. Si è presentata persino cantando un suo brano dal titolo “Dolci note fra le dita”. Un siparietto simpatico… peccato che il suo spazio sia finito nel peggiore dei modi.

Avanti un Altro: pipì o sudore? L’incidente di Sara Freccia Freccia

“Io sono molto attratta dal fondoschiena di Luca Laurenti… E mi piacerebbe dargli uno schiaffettino!” ha esclamato la concorrente a conclusione della sua presentazione al cospetto dei giudici; una uscita che ha permesso alla signorina Sara di beccarsi anche un bell’applauso in studio. La concorrente supera la prima serie di domande e quindi Bonolis concede la toccatina al sedere di Laurenti. La gag va avanti con il benestare di tutti, fra le risa del pubblico e il clima ilare in studio. Supera la seconda manche e dal pidigozzaro trova la Pariglia.

Dopo aver rivelato più volte di essere “molto emozionata”, la concorrente non riesce a rispondere al quesito e viene eliminata: viene portata via dallo studio fra le braccia del maestro Luca Laurenti. Il concorrente arrivato subito dopo però ha patto partita il caso: non poteva sedersi sul sedile di pelle perché era bagnato.

“Ah Paolo, forse s’è emozionata troppo la signora!” ha esclamato il concorrente attenzionando al conduttore che il suo posto era bagnato. “Porca miseria!” esclama Bonolis, chiedendo l’aiuto di una inserviente per pure “l’esuberanza della signora“. Se la faccenda in studio si conclude qui, sul web è esploso il caso: la concorrente Sara si è fatta la pipì addosso oppure è solo sudore? Guardando con attenzione la forma dell’alone bagnato lasciato dalle gambe della concorrente Sara, non dovrebbe esserci dubbi che si tratta di semplice sudore.

