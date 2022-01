C’è posta per te nuovo boom al sabato sera: Maria batte Rai 1, gli ascolti

Ancora un altro boom al sabato sera per C’è posta per te che continua a volare. Nella serata del 22 gennaio 2022, il programma di Maria de Filippi è stato visto da oltre 5,5 milioni di spettatori. Grandi emozioni nello studio di Maria, con le storie che tanto piacciono al pubblico. Un programma evento, che incolla milioni di italiani davanti alla tv e accende anche i social. L’hashtag #cepostaperte è rimasto in tendenza per tutta la serata e lo è ancora questa mattina. Rispetto allo scorso anno, quando gli italiani avevano a che fare con coprifuoco e lockdown, gli ascolti sono leggermente in calo, per numero di spettatori. Ma i dati auditel sono comunque eccezionali, visto che Maria, riesce a fare il 30 % di share senza nessuna difficoltà con un programma che va in onda da oltre 20 anni ma che non annoia mai il pubblico.

Vediamo quindi i dati di ascolto della serata di ieri, eccoli per voi.

Ascolti 22 gennaio 2022: i dati auditel del sabato sera

A fronte di ascolti pazzeschi per C’è posta per te, dobbiamo dire che Carlo Conti si difende benissimo e porta a casa un ascolto eccellente, se si considerano anche i numeri visti prima ( con Ballando con le stelle che ha registrato una media ben più bassa). Tali e quali, con costi ben diversi anche da Ballando, riesce a ottenere gli stessi ascolti, anche di più se poi si considera che si scontra contro C’è posta, un ottimo lavoro quindi per Carlo Conti.

Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.31 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share. Medaglia d’oro anche questa settimana a Maria.

Tali e Quali, in onda dalle 21.31 alle 23.59, ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Ottimo risultato per Rai 1.

Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.121.000 spettatori (4.6%) e FBI International da 1.082.000 (4.6%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 hanno intrattenuto 889.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video 849.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Storia di una Ladra di Libri totalizza un a.m. di 578.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 864.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Tv8 L’Aroma dell’Amore ha raccolto 208.000 spettatori con lo 0.9%. Su Nove Maurizio Minghella – Il Predatore ha raccolto 262.000 spettatori e l’1.1% di share.

