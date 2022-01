Leonardo Fumarola, l’ex ballerino di Amici ad Avanti un altro racconta cosa fa oggi

Sono trascorsi più di 20 anni ma chi ha seguito Amici dalla prima edizione ricorderà di certo Leonardo Fumarola. Ieri l’ex ballerino del talent di Maria De Filippi ha partecipato ad Avanti un altro pure di sera e a Paolo Bonolis ha raccontato cosa fa oggi. Era l’edizione 2001/2002 e il programma di Canale 5 si chiamava Saranno Famosi. Vinse Dennis Fantina ma molti ricorderanno anche Antonio Baldes, Andrea Cardillo e ovviamente Leonardo Fumarola che si classificò sesto. Ieri sera il ballerino ha raccontato in breve tempo di cosa si occupa oggi ed è stata una bella sorpresa per tutti scoprire che è rimasto nel mondo dello spettacolo, che ha continuato a coltivare il suo talento e la sua passione. Lui era famoso per le sue acrobazie, quelle che qualche insegnante chiamava capriole. Oggi Leonardo Fumarola ricorda Amici col sorriso e ovviamente riconoscente ma di bocconi amari ne ha dovuto mandare giù molti.

Che lavoro fa oggi Leonardo Fumarola?

“Mi occupo ancora di spettacolo, solo che mi sono evoluto dalle capriole così denominate. Sono passato a spettacoli ad alto rischio. Faccio spettacoli in tutto il mondo per compagnie internazionali di grande successo” ha spiegato ricordando anche il suo provino per entrare nella scuola di Saranno famosi.

E’ stato testardo, nonostante fosse la prima edizione non smise di telefonare per i casting fino a quando gli risposero. Con la sua famiglia andò in auto fino a Roma e ricorda un provino particolare con Garrison: “Mi montò una coreografia in pochi minuti, io non avevo la capacità di memorizzarla così velocemente. Questo mio limite non mi fece fare bella figura. Il giorno dopo mi chiamarono per dirmi che non ero stato preso. Partimmo per tornare in Puglia e all’altezza di Napoli mi richiamarono per dirmi: “Ci siamo sbagliati”. Tornai e la sera stessa feci la registrazione della sfida, che poi è andata benissimo”.

