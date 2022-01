Domenica In vince facile contro Amici Speciale senza Maria e Verissimo

Niente da fare per Amici: la sfida della domenica viene vinta da Domenica IN con ascolti in crescita il 30 gennaio 2022.

Era prevedibile che sarebbe successo ed è accaduto, anche perchè mandare in onda una puntata con zero appeal come quella che il pubblico di Amici 21 ha visto ieri, non era proprio necessario. Non sappiamo che cosa sia successo nella scuola, se sia stato necessario anche organizzare delle quarantene per i ragazzi o simili e quindi non ci sia stato modo di fare un format diverso di Amici. Ma la puntata vista ieri, quella del 30 gennaio che ha perso inevitabilmente contro Domenica IN condannando ad ascolti non troppo esaltanti anche Verissimo, era qualcosa di inguardabile. Difficile giudicare chiaramente se non si conosce la situazione, il livello di emergenza che c’è stato nella scuola a causa del covid, ma si poteva fare davvero di meglio, anche montando qualche spezzone di vita quotidiana nella casa. La puntata ha fatto un buco nell’acqua. Ha coperto quella fascia che sarebbe rimasta vuota è vero, ma non c’è stato nessun interesse da parte del pubblico che invece ha premiato Domenica In. Il programma di Rai 1 nella giornata di ieri è volato sopra il 20% di share, con quasi 5 punti in più rispetto al talent di Maria de Filippi. E non è andato benissimo neppure lo scontro a distanza con Verissimo.

Gli ascolti della domenica: i dati auditel del 30 gennaio 2022

Prima parte di Domenica IN come sempre vista da oltre 3 milioni di spettatori. Nel dettaglio: 3,355 milioni con il 20,52% nella prima parte de 2,964 milioni con il 20,12% nella seconda parte. A seguire, la puntata di Da Noi a ruota libera di ieri è stata vista da 2,5mln con uno share del 14,95%. Va detto che Mara Venier nella sua Domenica In, gli ospiti che ha Silvia Toffanin tutti insieme, se li sogna ecco. La Fialdini non ha comunque approfittato fino in fondo dell’ottimo traino arrivato. Verissimo dopo le 17 ha visto la curva crescere e si è ripreso la leadership della fascia.

La brutta puntata di Amici 21 ( che in realtà è stata rinominata Amici Speciale, visto che probabilmente non farà media con gli altri appuntamenti ) in onda ieri pomeriggio è stata vista da 2,5mln cono uno share del 15,06%. La produzione ci ha abituato a confezionamenti davvero migliori, quello di ieri, era davvero indigesto. Un peccato.

Passiamo ai dati di Verissimo 2.224.000 nella prima parte, la più debole di ieri con il 14,73%, poi 2.409.000 16.18%, e finale con 2.835.000 e il 16,57%.

