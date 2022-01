Pierpaolo Pretelli torna a Domenica In ed è un super Ligabue (VIDEO)

Dopo una settimana di stop causata dai problemi di salute, Pierpaolo Pretelli è tornato a Domenica In nella puntata in onda il 30 gennaio 2022, accolto con grande affetto da Mara Venier. E per questa puntata, in cui si è parlato di Sanremo ( ma non di questo Sanremo cosa parecchio bizzarra tra l’altro) Pierpaolo ha regalato al pubblico di Rai 1 una esibizione che è stata davvero molto apprezzata. E non solo dall’esercito di fan che lo seguono sui social e che lo amano follemente ma anche dal pubblico che generalmente è molto critico nei suoi confronti. Questa volta il Pretelli sembra aver fatto la scelta giusta con Certe Notti, apprezzata davvero da tutti.

Guarito dal covid 19 in una sola settimana grazie ai tre vaccini che aveva fatto prima di contagiarsi, il Pretelli si era accorto della sua positività proprio in seguito ai tanti tamponi che devono essere fatti per entrare in Rai. Per fortuna non è stato male, si è riposato per qualche giorno ed è tornato poi in grande forma ieri a Domenica In.

Pierpaolo Pretelli imita Ligabue a Domenica In: il video

Una esibizione che è piaciuta davvero a tutti e che anche Mara Venier ha apprezzato. A quanto pare chi sperava che Pierpaolo non tornasse a far parte della squadra di Domenica IN sarà rimasto deluso! Ci aspettano altre imitazioni e di certo anche dei miglioramenti; in passato non tutto è andato nel verso giusto ma pian piano forse si troverà la strada migliore per regalare ottime esibizioni a un pubblico che sta diventando meno scettico. Staremo a vedere!

Domenica prossima il programma di Mara Venier si sposa a Sanremo: Pierpaolo avrà un qualche ruolo? Per il momento non lo sappiamo, staremo a vedere!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".