Le lacrime di Ida a Uomini e Donne fanno arrabbiare Tina: il fantasma di Riccardo torna

Avete anche voi quella strana sensazione che vi porta a pensare che prima o poi nello studio di Uomini e Donne farà il suo ritorno il bel Riccardo Guarnieri? Perchè quella domanda sibillina di Maria de Filippi a Ida Platano non può esser stata casuale. Ma ancora più strano è il fatto che una donna, dopo oltre un anno, ancora stia lì a pensare a Riccardo, a quello che è stato. Se anche ne vogliamo parlare come di un grande amore ( ricordando i due che in un paio di anni di conoscenza avranno passato insieme realmente, un paio di mesi, non di più) perchè i sentimenti solo chi li vive può misurarli, dobbiamo anche prendere atto di alcune cose. La prima: entrambi hanno deciso di andare avanti. La storia è finita da tempo, troppo tempo. Se Ida ha ancora un sentimento per il suo ex forse, dovrebbe smetterla di partecipare a Uomini e Donne, prendersi il suo tempo e aspettare che il suo cuore torni nuovamente libero. E’ un po’ poi questa l’accusa che Tina Cipollari ha fatto alla dama bresciana che però non è della stessa idea della romana. Eppure Tina ha fatto degli esempi concreti: non puoi piangere in quel modo, irrigidirti in quel modo, se la persona non ti interessa più. Non è un concetto, un ricordo che ti porta a commuoverti a piangere, ma un sentimento che forse resiste ancora.

Ida Platano è ancora legata a Riccardo?

Ida però ha ribadito che se anche quello è stato un grande amore la sua paura oggi è un’altra. Le sue lacrime non sono per la persona ma perchè non riesce più a sentire quelle cose che ha provato solo per Riccardo. Ha paura di non innamorarsi di nuovo in quel modo, ha paura che non proverà mai più le stesse cose anche se si sta mettendo da tempo in gioco. Eppure delle contraddizioni ci sono, visto che Ida aveva anche detto a Diego ( secondo il suo racconto) che si sera innamorata. Parole che non si dicono così dopo pochi giorni se non si è travolti da un qualcosa…

Ma a quanto pare non era nulla di importante, visto che Ida non ha voluto neppure riprovarci, nonostante le insistenze di Diego tornato anche nel programma per riprovarci. Chi ha ragione dunque, Tina o Ida? Lo scopriremo solo vivendo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".