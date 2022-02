Ennesimo show di Gemma Galgani e Tina Cipollari nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 2 febbraio 2022. Dopo averle viste per l’ennesima volta litigare nell’ultimo appuntamento in onda, eccole nuovamente pronte allo scontro. Questa volta a iniziare è stata Gemma Galgani, che di sua spontanea iniziativa ha preso la sedia di Tina e l’ha portata fuori dallo studio del programma di Canale 5. Il motivo? Gemma continua a essere convinta che gli uomini arrivati a conoscerla si facciano poi influenzare dalle parole di Tina ed è per questo che per tutta la puntata ha continuato a sostenere la sua tesi. Ma visto che la Cipollari non ha assecondato la dama torinese nel suo ragionamento, Gemma ha deciso di far valere le sue ragioni in modo diverso. Per questo ha preso la sedia sulla quale Tina di solito si accomoda e l’ha portata fuori approfittando di una pausa . Ovviamente al suo ritorno in studio, Tina ha reagito malissimo e ha invitato Gemma ad andare a prendere la sua sedia: “Sei solo una cafona di [email protected]” ha detto la Cipollari alla dama del parterre femminile. Ha continuato a chiedere che fosse lei ad andare a riprendere la sedia: “Non ti permettere mai più a fare una cosa del genere” ha detto Tina. Maria non sapeva che cosa fare visto che Gemma non sembrava avere intenzione di uscire per prendere la sedia mentre Tina non permetteva a nessun altro di alzarsi.

Ci ha pensato poi Ida Platano a “immolarsi” per la causa, andando a prendere la sedia che Gemma aveva portato fuori.

Ennesima litigata tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Tina ovviamente non ha avuto la pazienza di aspettare che Ida rientrasse e ha tolto a Gemma la sua sedia. La Galgani dal canto suo si è poi accomodata a terra, rifiutandosi in tutti i modi di sedersi sulla sedia di Tina che a suo dire era piena di “batteri e cattiveria”.

Ormai non c’è puntata senza scontro tra le due. Succede sempre più spesso infatti, che le due si scontrino anche se non è il momento dedicato alla Galgani…

