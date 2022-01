Ennesimo litigio tra Tina e Gemma, la Galgani esplode: “Sei grottesca, una cafona”

Abbiamo compreso come mai Tina Cipollari fosse carica a pallettoni prima dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Anzi possiamo dire che la conduttrice se la sia cavata abbastanza bene, visto quello che è successo nella puntata di Uomini e Donne ( registrata poco prima di quella di Verissimo). Dopo lo scontro con Maria, Gemma e Tina hanno continuato anche a Verissimo, non era bastato il primo faccia a faccia. Come si è visto oggi, le due signore se ne sono dette nuovamente di ogni. Il motivo? Gemma continua a essere convinta del fatto che gli uomini scappino da lei per via di quello che Tina dice. Non sembra sfiorarla neppure la possibilità che scappino per via del suo modo di essere e di fare. Tra l’altro, facciamo notare che il signor Massimiliano, ha cambiato idea sul suo conto, dopo esser uscito con Nadia e Tina non era in esterna con loro…Ma Gemma non vuole sentir parlare di colpe, le ha tutte Tina a suo dire. E neppure quando Gianni e gli altri le fanno notare che non è normale piangere per una persona dopo 2 ore che la si conosce, Gemma sembra ridestarsi dal torpore. C’è un solo colpevole: è Tina.

Ennesima lite a Uomini e Donne tra Gemma e Tina

“Non puoi dare la colpa a me dei tuoi successi sentimentali e dei tuoi fallimenti”, sbotta Tina. “Ora mi urli anche addosso? Vergognati. Le persone indietraggiano per i tuoi interventi. Stai diventando la maschera di te stessa. Sei cafona nei miei confronti”, replica Gemma convinta che i cavalieri si tirino indietro nella frequentazione per i commenti della bionda opinionista. “Non mi toccare più sul lato morale. Stai diventando sempre più grottesca e cafona”, aggiunge ancora la dama di Torino. “Vuoi fare il sex symbol e poi la responsabile sarei io?“ ha sbottato Tina che si è anche messa in ginocchio sul trono per chiedere il sostegno del pubblico che ovviamente applaudiva alle sue parole.

La Galgani ha paragonato Tina a un bagaglio pesante, una sorta di peso che lei si porta dietro ( facendo per l’ennesima volta i subdoli riferimenti al peso che fa ormai da anni, su Tina). Cosa che oggi almeno alla Cipollari è passata inosservata tra le risate degli altri. Peccato che in realtà, tutto queste sceneggiate non facciano più ridere, anche se è chiaro a tutti che si tratti di soap recitate molto bene, almeno da parte della dama torinese che ormai, non riesce proprio più a uscire dal suo personaggio.

