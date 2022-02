Chi l’ha visto ci aspetta oggi 2 febbraio: i casi

Non si ferma Chi l’ha visto. Federica Sciarelli va in onda anche nella settimana di Sanremo e si continua con i grandi casi che tengono incollati alla tv i telespettatori di Rai 3. I casi di cronaca purtroppo sono tanti e ancora tante le questioni irrisolte. In questa puntata ci saranno anche degli aggiornamenti in tempo reale sulla vicenda della ragazza che è stata uccisa in provincia di Napoli. Il suo presunto assassino non è stato ancora trovato.

Chi l’ha visto?”, mercoledì 2 febbraio in prima serata alle 21.20 su Rai3, tutte le novità sui casi trattati dal programma. Si inizia con il caso di Liliana, la donna di Trieste trovata morta in un parco . I giorni passano ma non ci sono ancora novità su questa storia. Sappiamo che negli ultimi giorni, dopo il funerale di Liliana, le forze dell’ordine hanno sequestrato nella casa di Sebastiano anche alcuni dispositivi ( cellulari e tablet). Per la morte di Liliana al momento non ci sono indagati. Il principale sospettato sembra essere suo marito ma non si esclude ancora che la donna si possa esser tolta la vita.

Non solo il caso di Liliana, vediamo quello che succederà in questa puntata in onda in diretta il 2 febbraio 2022 su Rai 3.

Chi l’ha visto in onda il 2 febbraio 2022: tutti i casi di oggi

Dopo l’intervista della passata settimana alla mamma, si torna a parlare del caso di Agata Scuto, la ragazza di Acireale fatta sparire, secondo la procura, dal compagno della madre. Inoltre si parlerà anche della scomparsa dell’uomo, della provincia di Milano che era uscito per prendere una pizza: è stata messa sotto sequestro la casa nella quale viveva con il figlio. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

L’appuntamento è anche per questa sera alle 21,20 su Rai 3 con Federica Sciarelli e tutta la squadra di Chi l’ha visto.

