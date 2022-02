Scaletta seconda serata Sanremo 2022: uscita Big e orari 2 febbraio

Tutto pronto per la seconda puntata del Festival di Sanremo! Dopo lo strepitoso successo del primo appuntamento, Amadeus cerca di ripetersi. Nella seconda serata di Sanremo 2022 ascolteremo i 13 Big rimasti in gara che si esibiranno per la prima volta questa sera sul palco dell’Ariston. Da scaletta si inizierà con Sangiovanni alle 21 circa e si terminerà all’una. Ieri sera Amadeus ha rispettato al secondo la scaletta con l’orario di chiusura per cui speriamo che anche questa serata, vada tutto nel migliore dei modi. Sarà difficile invece chiudere alla stessa ora nelle prossime serate, quando sul palco saliranno tutti e 25 i BIG di questo Sanremo 2022.

Non ci resta ora che dare una occhiata alla scaletta della serata per conoscere l’ordine di uscita di tutti i Big, degli ospiti e non solo . Grandissima attesa in questa serata per Checco Zalone. Il comico prenderà lo slot che ieri sera era stato quello di Fiorello che aveva registrato il picco nella prima serata. Da scaletta, il suo ingresso è previsto per le 21,30 circa.

Sanremo 2022 seconda serata: la scaletta ufficiale

20.50 – Ingresso Amadeus

Ricordo di Monica Vitti

20.56 – Sangiovanni con Farfalle

21.02 – Discesa Lorena Cesarini

21.04 – Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia

21.10 – Momento Lorena Cesarini

21.18 Pubblicità

21.23 – Le Vibrazioni con Tantissimo ( scopriremo se ci sarà anche Vessicchio)

21.29 – Emma con Ogni volta è così

21.35 – Checco Zalone

Il comico racconta una favola, poi canta “Almeno tu…”

21.52 Pubblicità

21.58 – Lancio Laura Pausini

22.00 Laura Pausini

Canta “Scatola”, a seguire intervista con Amadeus

22.09 – Ingresso Mika e Alessandro Cattelan – Momento Eurovision Song Contest 2022

>>> Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini vengono presentati ufficialmente come conduttori dell’evento <<< Nessuna novità clamorosa, oggi Alberto Matano si era lasciato scappare la cosa a La vita in diretta.

22.17 – Matteo Romano con Virale

22.23 Pubblicità

22.29 – Iva Zanicchi con Voglio amarti

22.35 – Collegamento con Radio2

22.36 – Checco Zalone – Ragadi. Il comico canta “Poco ricco”

22.47 Pubblicità

22.53 – Discesa Lorena Cesarini (secondo abito)

22.55 – Ditonellapiaga e Rettore con Chimica

23.01 – Elisa con O forse sei tu

23.07 Sponsor Time

23.08 – Margherita Mazzuco e Gaia Girace – L’Amica Geniale

23.13 – Fabrizio Moro con Sei tu

23.19 – Checco Zalone – Virologo

Zalone nei panni dei un virologo, poi canta “Pandemia non andare via” e “Angela”

23.33 – Collegamento Costa Toscana

23.40 Pubblicità

23.46 – Ermal Meta dalla Costa Toscana canta Un milione di cose da dirti

23.52 – Tananai con Sesso occasionale

23.58 – Spot Liguria

23.59 – Irama con Ovunque sarai

00.10 Pubblicità + Tg1

00.16 – Aka7even con Perfetta così

00.22 – Highsnob e Hu con Abbi cura di te

00.33 Pubblicità

00.39 – Inno Milano-Cortina 2026 – Ingresso Arisa e Malika Ayane

Le due artiste eseguiranno i brani in lizza per diventare l’inno delle Olimpiadi invernali. Malika: “Un po’ più in là”. Arisa: “Fino all’Alba”.

00.52 – Highlights 13 canzoni

00.57 – Classifica di serata Sala stampa

1.00 Pubblicità

1.06 – Classifica generale Sala Stampa

1.11 Fine puntata

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".