Amici 21 salta ancora la puntata con Maria? Le indiscrezioni

Secondo le ultime notizie che circolano sui social, anche questa settimana, la puntata di Amici 21 in onda domenica dovrebbe essere uno speciale, come quello visto settimana scorsa. Una puntata speciale con gli allievi ma senza Maria de Filippi. Chi sostiene questa tesi? La registrazione con il pubblico prevista per domani, 4 febbraio 2022, salta. E’ stata rimandata alla prossima settimana. Questo però sia chiaro, non significa nulla. Amici infatti potrebbe andare in onda con una puntata con Maria in studio ma senza pubblico, visto quello che è successo di recente e il piccolo focolaio che ci sarebbe stato tra i ballerini professionisti di Amici.

Le voci che circolano sono tante: molti fan del programma sono convinti che anche nella scuola ci siano stati degli allievi positivi e che per questo motivo, anche la puntata del 6 febbraio salterà. Una cosa è certa: Maria de Filippi e anche altri prof di Amici stanno bene. Lo si può vedere dai social e non solo. Maria de Filippi qualche giorno fa ha registrato una nuova puntata di Uomini e Donne per cui nessuna paura di casi positivi anche nello staff dei programmi di Canale 5.

Amici 21 salta ancora la puntata con Maria?

Non sappiamo che cosa deciderà di fare Mediaset. Al momento, da guida ufficiale, non è prevista una puntata più breve, come quella che abbiamo visto settimana scorsa ma una classica puntata con la durata che va dalle 14 alle 16,30. E neppure da Verissimo si sono sbilanciati facendo sapere se, come accaduto settimana scorsa, ci sarà una puntata più lunga.

Questa settimana tra l’altro, Rai 1 alla domenica manda in campo la fortissima puntata di Domenica IN post Sanremo, per cui anche in termini di ascolti potrebbe essere un disastro. Mediaset potrebbe decidere di cancellare anche Verissimo e mandare in onda solo Amici in formato speciale oppure cambiare radicalmente il palinsesto? Nulla è confermato, tutto tace, staremo a vedere che cosa succederà. Un comunicato stampa ufficiale sarebbe stata cosa buona e giusta ma a quanto pare, non sono cose che interessano la produzione!

Nel frattempo anche nel day time continuano ad andare in onda spezzoni generici che non mostrano quasi nulla della vita in casetta, proprio per non alimentare il pettegolezzo probabilmente. Ecco perchè servirebbe un comunicato ufficiale, per fare chiarezza.

