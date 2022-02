Verissimo “sfida” Sanremo, la Toffanin ospita i Jalisse: le anticipazioni

Verissimo va in onda anche questa settimana e in qualche modo, a differenza degli altri programmi in cui non si accenna minimamente al Festival, Silvia Toffanin parlerà di Sanremo a modo suo. Come? Con i grandi esclusi, se così si possono definire. Parliamo dei Jalisse che da oltre 20 anni, cercano di partecipare nuovamente al Festival, dopo la vittoria con Fiumi di parole, ma vengono praticamente sempre esclusi, cosa di cui a quanto pare, non riescono a capacitarsi. Di questo parleranno nella puntata di Verissimo in onda il 5 febbraio 2022. Ovviamente tanti altri gli ospiti di Silvia Toffanin questa settimana. Tra le altre interviste molto attese anche quelle a due coppie nate a Uomini e Donne. Niente spazio C’è posta per te questa settimana, ma continua il lavoro di squadra con Maria de Filippi.

Vediamo quindi nel dettaglio la lunga lista di ospiti che ci faranno compagnia sabato 5 febbraio e domenica 6 febbraio.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 5 febbraio 2022

I Jalisse, tra i grandi esclusi dell’edizione del Festival di Sanremo in corso saranno protagonisti della puntata di sabato di Verissimo. E poi torna in studio Alex Belli con i suoi tormenti d’amore e torna a Verissimo anche Manuel Bortuzzo con tutta la sua famiglia. Inoltre, spazio dedicato alle coppie che si sono formate grazie al programma di Maria De Filippi “Uomini e donne”, con la storia tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e quella tra Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi.

E ancora, sempre da “Uomini e donne” la storia di dolore e di rinascita dell’ex tronista Sabrina Ghio. Oggi Sabrina è una mamma felicissima, una futura sposa ma non solo. Pochi giorni fa ha anche rivelato di essere in attesa del suo secondo figlio.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 6 febbraio 2022

Domenica a Verissimo: la carriera e la vita di Romina Power. E ancora, in vista della prima serata che regalerà una nuova serie al pubblico di Mediaset, vedremo Vanessa Incontrada; l’attrice spagnola, ormai italiana d’adozione, sarà in onda dall’11 febbraio su Canale 5 con la fiction “Fosca Innocenti” . Non finisce qui, la lista degli ospiti di Verissimo per sabato si allunga: Elisabetta Gregoraci, per la prima volta in tv con il figlio Nathan Falco. E ancora, dal “Gf Vip” due donne a confronto, Eva Grimaldi e Carmen Russo, e una coppia nata all’interno del reality di Canale 5: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Appuntamento sia sabato che domenica alle 16,30 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".