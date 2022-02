Gianni Morandi risponde alla polemica su Jovanotti da Italia sì

Arriva da Italia sì la risposta di Gianni Morandi alla polemica che si è accesa questo pomeriggio durante la conferenza stampa con Amadeus e i giornalisti da Sanremo. L’accusa mossa, non è stata tanto quella a Gianni Morandi per la sua scelta di portare sul palco dell’Ariston Jovanotti, ma quello che è successo dopo. I giornalisti hanno chiesto infatti informazioni sulla presenza di Jova, nelle vesti di super ospite ( definito da Amadeus un super amico arrivato all’ultimo). Poi tante domande sulla scelta delle cover e via dicendo ( qui l’articolo per approfondire la natura della polemica). Marco Liorni quindi, avendo Morandi in collegamento per Italia sì, non poteva non fargli la domanda e chiedere quindi che cosa ne pensasse della polemica che era nata poche ore fa.

Gianni Morandi replica alle polemiche di questo pomeriggio

Il cantante ha quindi risposto a Marco Liorni dicendo di non aver saputo nulla della polemica ( è bene considerare che lo spezzone è stato registrato prima della diretta di Italia si per via di alcuni impegni di Morandi) il conduttore allora ha riassunto il nodo principale e quindi Gianni ha risposto dicendo di aver scelto Jovanotti per ovvi motivi. Essendo amici ed essendo lui l’autore della canzone di Sanremo, era quasi logico che ci fosse anche Jova sul palco. Immagina poi che la Rai e Amadeus, avendo Jovanotti sul palco abbiano avuto piacere nel fargli fare anche altro e gli abbiano quindi chiesto di restare, come poi è successo.

Si spegne quindi la polemica? La situazione è ancora effervescente…E il pubblico si è diviso. In molti hanno pensato che in qualche modo la presenza di Jovanotti, anche nelle vesti di super ospite, abbia favorito Morandi nella vittoria della gara perle cover; altri invece sono convinti che non sarebbe cambiato nulla…E stasera che cosa succederà? Staremo a vedere.

