Che tempo che fa stasera: da Fabio Fazio c’è Papa Francesco

Quando durante la serata del Festival di Sanremo è comparso il promo dell’intervista esclusiva di Fabio Fazio a Che tempo che fa, abbiamo tutti inevitabilmente pensato che per il conduttore di Rai 3, sarebbe stato l’ennesimo colpaccio. E immaginiamo che così sarà questa intervista davvero molto attesa in onda oggi 6 febbraio 2022 su Rai 3. Non si concede spesso Papa Francesco ma ogni volta che lo fa, regala sempre tanta saggezza.

Sarà Sua Santità Papa Francesco l’ospite in esclusiva della puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 6 febbraio alle 20.00 su Rai3 ma non sarà ovviamente il solo anche se una lunga parte del programma, sarà occupata proprio da questo momento storico. Vediamo quindi le anticipazioni per la puntata di oggi del programma di Rai 3.

Che tempo che fa anticipazioni e ospiti 6 febbraio 2022



Gli altri ospiti della trasmissione di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, saranno Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Saviano, il direttore di Oggi Carlo Verdelli, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito” e il corrispondente Rai da Mosca Marc Innaro. Amadeus aveva promesso a Fabio Fazio che sarebbe stato a Milano o forse in collegamento con lui post Sanremo per festeggiare, scopriremo questa sera se avrà trovato il tempo per essere presente.



A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Ospiti Lillo, nelle librerie dall’8 febbraio con la raccolta illustrata “Posaman & Friends”, Riccardo Rossi, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini. Appuntamento quindi a stasera, ore 20 su Rai 3.

