Tiziana Giardoni, il grazie a Le Vibrazioni per l’omaggio a Stefano D’Orazio

E’ ovviamente fiera Tiziana Giardoni dell’omaggio che Le Vibrazioni hanno fatto a Stefano D’Orazio sul palco di Sanremo 2022. Il volto dello storico batterista dei Pooh sulla cassa della band ha emozionato tutti. La vedova di Stefano D’Orazio a Storie Italiane conferma il suo grazie, la sua emozione ma anche il rammarico perché un omaggio a suo marito le sembrava doveroso già lo scorso festival. Amadeus spiegò il motivo dell’assenza di quel gesto ma ovviamente per lei non c’era nulla che potesse giustificare una tale mancanza, anche perché Stefano è andato via in un modo terribile, come tante altre persone. Per lui non c’è stato il saluto che i tanti fan avrebbero voluto e lei per prima.

La moglie di Stefano D’Orazio: “Ho adorato quel gesto”

“Ma io adoro la loro band, sono dei grandi musicisti, li adoravo già da tempo”. Un’emozione immensa per lei che era già stata avvisata ma che ha avuto la conferma solo quando li ha visti salire sul palco di Sanremo 2022 e con Le Vibrazioni c’era anche il suo Stefano.

“E’ stata una grandissima emozione ma non solo per me ma per tutti coloro che hanno amato Stefano e continuano ad amarlo perché lui è una persona che è stata davvero tanto amata” e continua ad averne conferma con tutti i messaggi che le tantissime persone le inviano.

“Il Festival non deve essere un necrologio e su questo io sono d’accordo. Però, noi invitiamo tanti artisti, tante personalità del mondo del cinema, della moda e così via. Quello però è un Festival della musica italiana, Santo Dio! Ricordare anche solo con una canzone artisti del nostro repertorio è bello” ha proseguito terminando: “Ricordiamoci poi che Stefano è andato via in un modo talmente crudele che ha impedito a tutti noi di salutarlo come avremmo dovuto fare”.

