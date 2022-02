Tutti pazzi per il curling: boom su Rai 2 per la finale da oro

Le Olimpiadi portano sempre grandi soddisfazioni per l’Italia anche dal punto di vista televisivo con gli ottimi ascolti che le reti che trasmettono le gare, riescono a portare a casa. E nella giornata dell’8 febbraio 2022, è arrivato un clamoroso successo per Rai 2 con la finale del curling in onda dalle 14 sulla seconda rete. Una finale che è valsa alla coppia azzurra l’oro e che ha visto milioni dispettatori incollati alla tv per fare il tifo per loro. L’Italia del curling doppio misto iscrive i nomi di Stefania Constantin ed Amos Mosaner nell’olimpo: l’ultimo punto di Stefania all’ottavo end vale l’oro nella finale contro la Norvegia. Il punteggio finale premia gli azzurri 8-5. E la gara, di cui diciamolo pure, il pubblico a casa non è che conoscesse tutte le regole alla perfezione, fa davvero i miracoli in termini di ascolto, in una fascia che tra l’altro è complicata. Tanta concorrenza ma anche un orario in cui non necessariamente si trova modo e tempo di sintonizzarsi davanti alla tv. E invece ieri è successo, e ovviamente oltre ai due milioni che hanno seguito la finale su Rai 2, c’erano anche tutti gli appassionati che hanno fatto il tifo per Stefania e Amos seguendo la finale del curling su un dispositivo mobile.

Boom per il curling su Rai 2: gli ascolti dell’8 febbraio

Su Rai2 – dalle 13.30 alle 14.47 – il Curling ( finale Oro olimpico Pechino 2022) ha ottenuto 2.346.000 spettatori con il 16.1%. Dalle 14.52 alle 15.31, Ore 14 Light ha raccolto 633.000 spettatori con il 5%. La finale fa perdere ascolti a Serena Bortone che cala sotto i 2 milioni di spettatori con Oggi è un altro giorno ( Oggi è Un Altro Giorno fa 1.987.000 spettatori pari al 15.2% della platea). Rai 2 tallona anche Canale 5: Beautiful tiene con 2.547.000 spettatori con il 17.2%. Una Vita non brilla con 2.344.000 spettatori con il 16.4% di share. Un ottimi risultato per i nostri azzurri capaci di far appassionare il pubblico anche a questo sport.

