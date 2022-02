Milly Carlucci e Antonella Clerici: gioco di squadra per il Cantante Mascherato

Antonella Clerici ha riconosciuto subito la voce di Milly Carlucci al telefono, in realtà era in collegamento per il Cantante Mascherato. Novità e anticipazioni dal bosco di E’ sempre mezzogiorno e come sempre l’entusiasmo di entrambe alla vigilia di un debutto è elevato. “Ma se dentro una delle maschere ci fosse Antonella Clerici?” è così che la Carlucci lancia la sfida al pubblico, perché davvero potrebbe esserci chiunque tra i concorrenti in gara da domani sera. “Sai che potrebbe essere, hai ragione, potrebbero esserci chiunque” è la risposta della Clerici ma sembra quasi impossibile che lei possa fare parte del cast del Cantante Mascherato. “Domani sera 12 cantanti italiani famosissimi dai Cugini di campagna a Fausto Leali, Cristina D’Avena, Mietta, Arisa, Riccardo Fogli, Cristiano Malgioglio, Morgan e gli altri duetteranno con le maschere in gara” ma ovviamente nemmeno loro sanno chi si cela nelle maschere.

Il Cantante Mascherato, la novità delle domande

“Nessuno sa chi c’è nelle maschere che perdono la loro identità. La novità è che davanti agli investigatori dovranno rispondere a qualunque domanda, certo con la voce contraffatta” è una piccola novità ma che renderà il gioco più interessante.

“Arisa è peperina ed è acuta perché la sua arma è quella di sembrare svagata e invece è una acutissima che ti fa la radiografia, vedrete” promette Milly che chiede ad Antonella Clerici quale maschera vorrebbe essere.

“Chi sarebbe Antonella Clerici, a parte quella che magari indosserai domani qui da noi?”. Una volpina, la conduttrice vorrebbe essere una volpe. Mentre Milly Carlucci ne ha più di una per lei: “Tutte noi donne siamo un po’ chiocce per i nostri figli ma tutte siamo un po’ pantere perché bisogna tirare fuori gli artigli per farci strada, perché nessuno ci srotola tappeti e poi un gufo saggio per la famiglia”.

“Devo dirti che raccolgo il testimone anche da te – prosegue la Carlucci – che hai avuto un grandissimo successo, c’è una linea di continuità su rai 1 per i programmi di intrattenimento e domani sera saremo in prima serata su rai 1 con 12 maschere 12 cantante e due smascheramenti in serata, subito”.

