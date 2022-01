Il cantante mascherato 2022: tutte le maschere di questa edizione

Sta per ritornare in tv uno dei programmi più amati del piccolo schermo. Stiamo parlando de Il Cantante mascherato che tornerà con una nuova edizione proprio tra poche settimane su Rai 1. La messa in onda della trasmissione è prevista per l’11 febbraio 2022, in prima serata e con la consueta conduzione di Milly Carlucci. L’appuntamento sarà ogni venerdì sera per ben sei puntate. Un po’ troppe forse per un programma che dopo le prime puntate stanca il pubblico a casa? La Rai ha preso la sua decisione per cui Milly Carlucci dovrà stupire con delle maschere eccezionali e anche un cast che non sia di semi sconosciuti, come successo purtroppo anche in passato!

In questi giorni Milly Carlucci ha svelato sui social le maschere scelte per questa edizione de Il cantante mascherato e ha mostrato anche i bozzetti. Proprio poche ore fa sono stati svelati degli importanti dettagli che riguardano proprio Il cantante mascherato. A cosa ci riferiamo? A tutte le nuove maschere che si esibiranno quest’anno e sotto le quali ci saranno dei personaggi del mondo dello spettacolo!

Il cantante mascherato 2022, ecco tutte le maschere che ci saranno in questa nuova edizione

Quali maschere vedremo quest’anno a Il cantante mascherato? A svelarlo è stata proprio la conduttrice Milly Carlucci, pronta a replicare il successo dell’anno precedente. Le maschere del 2022 saranno: Lumaca, Gallina Bluebell, Volpe, Baby Pinguino, Cavalluccio Marino, Camaleonte, Pesce Rosso, Medusa, Pastore Maremmano, Soleluna, Aquila e Drago. Questi i nomi di tutte le maschere che si esibiranno sul palco del programma tv di Rai 1. Molto presto verranno fatti vedere anche i bellissimi costumi ma se volete avere ancora degli spoiler su Il cantante mascherato possiamo dirvi un altro piccolo dettaglio. Le maschere saranno dodici e questo significa che i concorrenti in gara saranno almeno dodici. Ricordiamo infatti che potrebbe ripresentarsi una maschera enorme con diversi personaggi famosi nascosti sotto.

Il cantante mascherato: che cosa si sa sulla giuria

Continua a crescere dunque la curiosità che riguarda la nuova edizione de Il cantante mascherato. Come sempre, anche quest’anno, non mancherà la giuria. I giurati dopo ogni esibizione delle maschere dovranno cercare di capire chi si nasconde sotto ai costumi. Chi ritroveremo dietro al bancone dei giurati? Tra i confermati restano i nomi di: Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Quest’anno non ci saranno più in giuria Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo. Non è detto che non arrivino dei volti nuovi per la trasmissione… Insomma, è ancora tutto da vedere. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su Il cantante mascherato.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".