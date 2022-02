Niente boom per Le Iene, vince la coppa Italia: gli ascolti del 9 febbraio 2022

Un’altra serata all’insegna dello sport per Canale 5 ma se martedì sera, la fiction di Rai 1 era stata più forte, le cose sono andate in modo diverso ieri sera. La partita che ha visto protagoniste Milan e Lazio infatti ha vinto la serata con oltre 4 milioni di spettatori incollati alla tv. Canale 5 prima rete il 9 febbraio 2022 con un ottimo ascolto, seguita poi da Rai 1 e Rai 3 che restano comunque parecchio indietro, sotto la media dei 3 milioni di spettatori. Grande attesa per il debutto de Le Iene, con un format rinnovato e due conduttori nuovi di zecca, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Nessun botto però dal punto di vista degli ascolti: ritorno tiepido per il programma di Italia 1 che non ha entusiasmato particolarmente. Si difende invece sempre benissimo Chi l’ha visto con il suo zoccolo durissimo di irriducibili.

Ma vediamo nel dettaglio i dati auditel relativi alla serata di ieri, 9 febbraio 2022.

Ascolti 9 febbraio 2022: vince la Coppa Italia su Canale 5

Primo posto sul podio per Mediaset. Su Canale5 la partita di Coppa Italia Milan-Lazio ha incollato davanti al video 4.642.000 spettatori con uno share del 19.4%.

Cosa mi lasci di te ha conquistato 2.892.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è visto da 2.307.000 spettatori con l’11.6%. Su Italia1 il ritorno de Le Iene con i nuovi conduttori Teo Mammucari e Belen Rodriguez ha raccolto 1.408.000 spettatori pari all’8.9% .

Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.093.000 spettatori (4.4%) e The Resident 4 872.000 spettatori (4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 939.000 spettatori (5.6%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 505.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 4 Hotel segna 377.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Amiche da morire è seguito da 340.000 spettatori pari all’1.6%.

