Come festeggiano San Valentino i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno

Quasi tutti festeggiano San Valentino e mentre dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno arrivano i consigli sui piatti da preparare per la cena più romantica dell’anno, i protagonisti raccontano i programmi che hanno per la serata. Siamo ormai affezionati al cast di E’ sempre mezzogiorno, li seguiamo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, spesso raccontano della loro vita privata, magari pochi indizi ma si lasciano scoprire. Antonella Clerici è stata la prima a fare gli auguri agli innamorati, lei non ama festeggiare San Valentino e anche se sui social sono arrivate la sua dedica e quella di Vittorio Garrone stasera sarà una serata come le altre, sempre piena d’amore senza mai annoiarsi. La conduttrice ha chiesto a tutti come avrebbero festeggiato, cosa avrebbero cucinato.

A San Valentino non cucina nessuno

La dottoressa Evelina Flachi è sposata da 31 anni con suo marito Nico, loro sono tra quelli che festeggiano ma la nutrizionista ammette che attende la sorpresa perché ha organizzato tutto lui. Magari domani in diretta racconterà qualcosa, come è andato il suo 14 febbraio.

Lorenzo Biagiarelli questa sera forse non cucina, magari la cena la ordinano ma di certo lui e Selvaggia resteranno a casa perché è l’unica sera che possono farlo, le altre sono pieni di impegni.

Francesca Marsetti nonostante sia finalmente felicemente fidanzata non festeggia oggi ma attende giovedì perché il suo Leonardo non c’è; quindi San Valentino rimandato ma non annullato.

Per Zia Cri niente San Valentino, o meglio niente fidanzato. Antonella Clerici è però sicura che è meglio così, perché ha già dato e a volte è meglio stare da soli, magari con l’adorato cane. “Se non abbiamo nessuno con cui festeggiare ci festeggiamo da soli” è un’ottima soluzione della dolce Cristina Lunardini.

C’è in studio anche Giovanna Civitillo, anche lei stasera non cucina, confessa che non è bravissima. Per festeggiare almeno stasera niente riso e pollo, cibo preferito di Amadeus, ma ordinerà la cena. Quindi, il romanticismo non regna nel giorno di San Valentino, forse perché arriva di lunedì e le coppie hanno già festeggiato nel fine settimana.

