Gli ascolti del lunedì: Màkari batte il GF VIP 6 per un soffio

Tutti lo criticano ma gli ascolti restano sempre stabili e non si scende sotto la media del 20% di share con oltre 3 milioni di spettatori. Il Grande Fratello VIP 6 che è diventato in realtà l’Alex Belli VIP, piace a una fetta di pubblico che non e può più fare a meno. Nello scontro per gli ascolti del 14 febbraio 2022, nella sera degli innamorati, la vittoria va alla fiction di Rai 1 Màkari che sfiora i 5 milioni di spettatori, anche se in calo rispetto alla puntata di lunedì scorso. Il GF VIP invece, cresce leggermente nella serata del 14 febbraio, portandosi a una media di 3,4 milioni di spettatori. La cosa pazzesca è che da ben 5 mesi stiamo parlando e osservando le stesse identiche dinamiche, eppure il programma va avanti e a un mese dalla finale, tiene ancora botta.

Sempre interessanti i racconti che vedono protagonista Saverio Lamanna, tra l’altro in questa seconda stagione troviamo un Claudio Gioè particolarmente brillante e simpatico che finalmente si è tolto di dosso anche quell’ombra del personaggio da sempre visto nelle serie dedicate alle storie di mafia. Simpatico, frizzante e divertente oltre che gelosissimo: è bello vedere un attore del suo calibro sperimentare e divertirsi e ovviamente, far divertire.

Ma vediamo nel dettaglio i dati auditel

Gli ascolti del 14 febbraio 2022: ecco i dati auditel di ieri

Medaglia d’oro in questa sfida e primo posto sul podio per la fiction con Claudio Gioè. Su Rai1 Màkari 2 ha conquistato 4.808.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.347.000 spettatori con uno share del 22.5%. Ricordiamo ovviamente che il reality di Canale 5 finisce quasi due ore dopo la fiction di Rai 1.

Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei – Love Edition interessa 1.177.000 spettatori (5%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 850.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.157.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 829.000 spettatori (4.7%). Su La7 Sherlock registra 290.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 309.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Avamposti – Uomini in Prima Linea è seguito da 420.000 spettatori (1.8%).

