Grande Fratello VIP 6: eletto il secondo finalista vippone, ecco chi è

Dopo una cavalcata durata quasi sei mesi, Grande Fratello VIP 6 ha finalmente iniziato ad eleggere i primi finalisti. Nella scorsa settimana, come già sappiamo, a conquistare il primo posto in finale è stata Delia Duran. Nell’appuntamento del 17 febbraio 2022 è stato eletto il secondo finalista attraverso l’onnipresente televoto del pubblico da casa che per tutta la settimana ha potuto scegliere fra tre “vipponi” in lizza: Soleil Sorge, Lulù Selassié e (per la seconda volta) Katia Ricciarelli.

Alfonso Signorini ha deciso di prendere per le lunghe l’annuncio del nome del secondo finalista, tant’è che la rivelazione è stata fatta dopo la mezzanotte e solo dopo l’ingresso in studio di tutte e tre le concorrenti al ballottaggio. Scopriamo com’è andata…

Grande Fratello VIP 6: Lulù Selassié seconda finalista

Abbiamo dovuto aspettare oltre a mezzanotte per scoprire che fra Soleil Sorge, Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, il pubblico da casa ha deciso di spedire direttamente in finale la più giovane fra le tre, Lulù. Per gli affezionati al reality non è di certo una grossa sorpresa: le tre concorrenti sono già andate al televoto insieme e a raccogliere più preferenze fu proprio la sorellina Selassié; un risultato che mandò in tilt Soleil Sorge per molti giorni all’interno della casa.

E a proposito di risultati, queste sono state le cifre risultate dal televoto settimanale: Lulù Selassié ha sbancato il televoto a tre con una percentuale del 57% delle preferenze; al secondo posto, con distacco, la influencer della “American del Nord” Soleil Sorge con il 40% dei voti; terza ed ultima Katia Ricciarelli, buttata in un angolo con il solo 3% delle preferenze.

Alla finale mancano circa otto puntate e il Grande Fratello VIP si appresta nel prossimo appuntamento di lunedì 21 febbraio a non eleggere alcun terzo finalista ma solo ad eliminare un vippone fra quelli più nominati: stavolta a rischiare sono Barù, Kabir Bedi, Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano (quest’ultimo finito d’ufficio al televoto per aver aggredito verbalmente Alex Belli mentre l’attore lo sbeffeggiava e lo derideva). Chi lascerà il programma a pochissime settimane dalla finale prevista per lunedì 14 marzo? Lo scopriremo fra tre giorni…

