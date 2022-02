Verissimo anticipazioni 19/20 febbraio 2022: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Un altro fine settimana all’insegna di Verissimo, il programma di punta di Mediaset che meriterebbe, di essere trasmesso in prima serata vista la lista di ospiti di altissimo livello che Silvia Toffanin ospita ogni settimana nel suo studio. Se in casa Rai, ci sono diversi programmi in cui le interviste non mancano, in Mediaset invece al momento è solo Silvia Toffanin ad avere questa possibilità, dando voce a ospiti di primissimo piano, come succederà ad esempio nella puntata di sabato di Verissimo. Il 19 febbraio 2022 la conduttrice di Verissimo ospiterà in esclusiva Zakia Seddiki, vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso un anno fa in un agguato in Congo. E’ la prima volta che la vedova racconta in tv tutte le sue emozioni e il dolore vissuto in questo ultimo anno dopo l’omicidio di suo marito.

Torna questa settimana poi nel programma di Canale 5, anche lo spazio dedicato a C’è posta per te. Ma vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni per questo doppio appuntamento con Verissimo.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 19 febbraio 2022

Nella puntata di Verissimo in onda sabato ci sarà spazio per ascoltare il racconti sulla vita e la carriera di Daniela Poggi. E ancora, restando nel mondo della fiction ci sarà Irene Ferri, impegnata nella fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti”. Continua il successo dello spazio dedicato a Sanremo: l’allegria del rapper Rkomi ; e poi la simpatia irreverente di Teo Mammucari conduttore de Le Iene insieme a Belen Rodriguez. Infine, spazio alle storie di C’è posta per te”, con quella di Giuseppe, Irene e Giovanni.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 20 febbraio 2022

Domenica a Verissimo: direttamente dal palco di Sanremo la grinta di Emma, per la prima volta in tv dopo le polemiche che l’hanno vista suo malgrado protagonista, ne parlerà nello studio di Verissimo? E poi grande attesa per Belen Rodriguez, neo conduttrice de “Le Iene”. Ha tanto da dire e da raccontare Belen, lo farà? Nella puntata di Verissimo di domenica anche il più longevo dei conduttori di “Striscia la notizia” Ezio Greggio. Ricordiamo che Silvia Toffanin sarà impegnata da lunedì sera, per una settimana, alla condizione di Striscia la notizia, un debutto per lei. E ancora, tra gli ospiti di domenica ritroveremo anche Fiordaliso, in studio con il papà. E ancora, le opinioniste di “Gf Vip”: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe per un altro faccia a faccia dopo 5 mesi di condivisione !