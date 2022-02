Matteo Ranieri resta a Uomini e Donne ma cambia marcia: le anticipazioni

A Uomini e Donne continua a succedere di tutto. Ieri, mercoledì 23 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del programma tv di Canale 5 e in studio non sono mancati i colpi di scena. Ci riferiamo principalmente a Matteo Ranieri. Il suo trono sicuramente non è stato dei più semplici visti i ritiri delle tante corteggiatrici. Per lui infatti era rimasta soltanto Federica Aversano. La corteggiatrice però sarebbe risultata positiva al covid 19 e dunque Matteo si è ritrovato in studio senza pretendenti. Nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile abbandono, visto che in una registrazione Matteo non era stato presente. Ma ci sono delle novità e delle anticipazioni che ci svelano ben altro… Nella nuova puntata vedremo Matteo fare una esterna con una nuova corteggiatrice per poi prendere una decisione molto importante.

Anticipazioni Uomini e Donne: che cosa farà Matteo Ranieri?

Durante le nuove registrazioni non era ancora presente Federica che pare dunque non essersi ancora negativizzata. Matteo Ranieri però non è rimasto a guardare ed infatti ha fatto una esterna con una nuova corteggiatrice, una bella ragazza bionda. Il pubblico di Uomini e Donne quindi potrà vedere questa esterna in cui il tronista farà questa nuova conoscenza ma non solo. Matteo ha infatti deciso di non lasciare il programma ma di rimanere ancora come aveva anche suggerito la conduttrice Maria De Filippi. Non è detto infatti che la sua scelta ricada proprio su Federica anche se è rimasta soltanto lei.

Matteo Ranieri rimarrà a Uomini e Donne ma non farà ancora la sua scelta

La scelta di Matteo Ranieri sembra ancora ben lontana soprattutto adesso che non ha occasione di poter vedere la sua corteggiatrice Federica. Il tronista potrà restare sulla sua poltrona in studio ancora per molto tempo fino a che non troverà davvero la donna giusta per lui. Quindi è possibile che continuino ad arrivare nuove corteggiatrici per lui. L’altra possibilità era quella di scegliere Federica oppure di chiudere definitivamente il suo trono e tornare a casa senza nessuna donna al suo fianco. Insomma, il trono di Matteo Ranieri al momento non smette di far parlare. Non ci resta che vedere che cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne.