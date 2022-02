Un’altra delusione per Matteo Ranieri: ha lasciato Uomini e Donne? Le news

Sono state registrate in questi giorni le nuove puntate di Uomini e Donne. C’era grande attesa per sapere come sarebbero andate le cose per Matteo Ranieri, rimasto praticamente da solo con una corteggiatrice, Federica. Come si è visto nella puntata di oggi, 18 febbraio 2022, Matteo non era per nulla entusiasta del suo percorso, quasi rimpiangeva la scelta di aver deciso di portare avanti solo due ragazze, privandosi una possibile conoscenza con altre. Federica ha deciso di tornare, mentre di Denise nessuna traccia. Ed era anche logico pensare che sarebbe finita così, dopo quello che la corteggiatrice ha detto alla sorella del tronista. La sensazione è che a Matteo piacesse molto Denise e che ci sia rimasto particolarmente male per il suo abbandono e che in generale, la situazione con Federica non lo avesse coinvolto al punto di lasciare tutto e provare a conoscere lei. Oggi Matteo è stato parecchio chiaro…E dopo? Che cosa è successo nella successiva registrazione di Uomini e Donne? Sappiamo che nell’ultima puntata di Matteo Ranieri non si è parlato e che il tronista non era neppure presente nello studio del programma di Canale 5.

Non sappiamo se abbia deciso di andare via o se magari anche per lui sia stata obbligatoria una qualche quarantena…

Matteo Ranieri ha lasciato Uomini e Donne?

Oggi sui social, moltissimi spettatori hanno commentato quello che stava succedendo in puntata, senza sapere quello che è accaduto dopo, nelle nuove registrazioni di Uomini e donne. Sembra esserci opinione comune: Matteo non ha trovato la persona giusta ed è pieno di questo percorso che è diventato davvero un incubo per la sua pesantezza. “Matteo non è proprio adatto a questo contesto..non capisco perché si forzi..non lo capisco davvero” ha scritto un utente di Twitter. Poi ci sono tutte le persone che credono che a Matteo non importasse molto di Federica, portata invece su un palmo di mano dalla conduttrice e dalla sacra redazione: “Maria dicendo a Federica di abbracciare Matteo, si è capito come vengono pilotati i tronisti e le corteggiatrici per me Matteo la voleva mandare a casa.” E ancora: “Matteo ormai costretto a stare agli ordini di Maria che lo vuole insieme a Federica, quando è palese che vuole abbandonare il trono“.

Il pubblico di Uomini e Donne proprio non riesce a credere all’interesse della ragazza per Matteo. Tra i tanti commenti: “Il “ti viene da piangere” ancor prima che lei facesse la finta, fa tanto ridere. Matteo scocciatissimo, gli vogliono affibbiare sta palla per scrivere il felici e contenti. La redazione non avrà architettato la storia di Denise, ma quella di Federica sicuramente.” E ancora: “Matteo comunque potrebbe dire “no” senza trascinare in questo modo, non sembra convinto e anzi, appare quasi rassegnato e/o costretto Se non vuoi riaverla come corteggiatrice dici “no”, capisco possano esserci sentimenti di mezzo… ma così non sembra funzionare.”

Non ci resta che attendere la prossima registrazione o magari un messaggio social da parte del tronista!