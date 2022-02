Robert Pattinson sbarca a Verissimo: gran colpo di Silvia Toffanin

Sono in giro per l’Europa per promuovere il film The Batman, alcuni dei protagonisti della pellicola che esce in Italia il 3 marzo 2022 in tutti i cinema. E ovviamente tra loro c’è anche Robert Pattinson che sarà proprio il misterioso cavaliere oscuro. Dopo Londra e Parigi l’attore arriverà in Italia a quanto pare, per essere ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Un colpaccio per la conduttrice di Canale 5.

Certo sono lontani i tempi in cui in Italia folle di ragazzine si strappavano i capelli per la saga di Twilight ( scene simili si sono viste di recente, ma in formato molto ridotto solo per Can Yaman se parliamo di attori amatissimi nel nostro paese). Ma l’attore resta sempre popolarissimo e anche per questo motivo, c’è grande attesa per l’intervista di Silvia Toffanin a Verissimo. Oltre a Robert Pattinson, tra i protagonisti di The Batman c’è anche Zoe Kravitz che in questi giorni sfila con lui sul red carpet ma non sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin.

L’annuncio è stato dato sul sito di Mediaset e dai canali social di Verissimo.

Robert Pattinson sbarca a Verissimo: lo vedremo sabato su Canale 5

Robert Pattinson sarà ospite di Verissimo nella puntata di sabato 26 febbraio. Insieme a Silvia Toffanin, l’attore racconterà la sua vita privata e la sua carriera costellata di grandi successi. Al momento nessun’altra anticipazione su questa intervista. Non sappiamo se avverrà in studio o se ci sarà un collegamento. Probabilmente nelle prossime ore ci saranno maggiori dettagli.

Si parlerà chiaramente di tutti i suoi successi e di questo nuovo film che lo vede protagonista. Pattinson sarà Bruce Wayne in The Batman diretto da Matt Reeves. Completano il cast di The Batman: Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell. Appuntamento quindi sabato a Verissimo per questa imperdibile intervista.