Ilary Blasi ospite di Francesca Fagnani che commenta: “Ho il cuore infranto”

Stasera Francesco Totti sarà ospite a C’è posta per te ma Ilary Blasi sarà intervistata da Francesca Fagnani. E’ la giornalista a rivelare al Messaggero che la showgirl e conduttrice sarà presto sua ospite a Belve, quindi la puntata non è ancora stata registrata ma conoscendo le interviste della Fagnani immaginiamo che sarà una puntata da non perdere, soprattutto per chi segue il gossip e in particolare la presunta separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex calciatore stasera sarà l’ospite di Maria De Filippi ma come è noto le puntate di C’è posta per te vengono registrate con largo anticipo. Non si sa quindi se al tempo della registrazione ci fossero già problemini tra Ilary e Totti. In ogni caso la De Filippi non farebbe mai domande sulla vita privata dei suoi ospiti.

Ilary Blasi pronta a dire tutto sul matrimonio con Francesco Totti?

Se la Blasi ha accettato l’invito di Francesca Fagnani non è certo per raccontare ciò che vuole ma ciò che la padrona di casa le chiederà. A Belve gli ospiti non conoscono in anticipo le domande e la Fagnani è pronta come sempre a una pungente intervista, pronta ad osservare il suo ospite come nessun altro. Se si accetta il suo invito si accettano anche le conseguenze. Anche se bisogna ricordare che proprio di recente Elettra Lamborghini ha bloccato la sua intervista, ha fatto in modo che non andasse in onda nonostante avesse risposto a tutto.

La Fagnani in attesa di incontrare Ilary Blasi ha commentato: “Ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe”.

Intanto, le voci sulla rottura della coppia continuano ad aggiungersi a quelle che dicono la separazione sia certa. Si parla di terze persone, di ragioni economiche. Sembra davvero assurdo ma la smentita di Totti non è bastata a zittire la cronaca rosa. Si attende quindi la puntata di Belve con Ilary Blasi e Francesca Fagnani.