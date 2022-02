Francesco Totti protagonista di C’è posta per te questo sabato: Maria De Filippi sempre sul pezzo

Il nome di Francesco Totti in questi ultimi giorni è sempre al centro dell’attenzione del mondo del gossip e della cronaca rosa. Lui e la moglie Ilary Blasi hanno ormai smentito ufficialmente la loro presunta separazione nonostante le infinite indiscrezioni e le notizie sui possibili nuovi flirt. Totti ha chiesto rispetto ed intanto tornerà in televisione. Francesco sarà infatti ospite della prossima puntata di C’è posta per te in onda proprio sabato 25 febbraio 2022 in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi ha sicuramente fatto strike visto che la partecipazione dell’ex calciatore arriva proprio ora che lui è così chiacchierato. Di certo la puntata è stata registrata in un momento precedente a tutte queste notizie ( lo si può notare anche dal taglio di Francesco Totti e il fatto che il promo lo mostri più abbronzato del solito, almeno così sembrerebbe).

Francesco Totti ospite della prossima puntata di C’è posta per te dopo le infinite polemiche sul matrimonio con Ilary Blasi

Un vero colpaccio per Maria De Filippi visto che in tanti potrebbero seguire la puntata solo ed esclusivamente per vedere Francesco Totti. Ma non parliamo solo dei fan dello sportivo o dei tifosi della Roma ma bensì anche degli appassionati di gossip che sperano in qualche nuova dichiarazione di Francesco dopo le tante polemiche sulla separazione con Ilary Blasi. Chissà che non arrivi una piccola battuta in merito, difficile perchè come detto in precedenza, a meno che non sia stata registrata ieri la puntata sarà difficile? D’altronde tutto è possibile ma probabilmente Totti si concentrerà sul vero motivo per cui è stato contattato da Maria De Filippi e da tutta la redazione di C’è posta per te.

C’è posta per te, Francesco Totti ospite: che cosa farà l’indimenticabile capitano?

Chi segue sempre con molto affetto C’è posta per te può già immaginare che cosa farà Francesco Totti nello studio del programma tv. Come accade a tutti i vip invitati, l’ex capitano della Roma sarà la sorpresa della storia di un regalo per un destinatario molto speciale che conosceremo solo durante la puntata. Francesco avrà sicuramente delle belle parole per questa persona ed immancabilmente dovrebbe portare anche dei regali speciali… Magari una bella magli autografata da lui spesso, come abbiamo visto in altre storie con ospiti dei calciatori.

Non perdete l’appuntamento con C’è posta per te e con Francesco Totti sabato sera 25 febbraio in prima serata su Canale 5.