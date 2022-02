Antonella Clerici contro la guerra: “Vogliono solo un cielo pacifico e non nascondersi come topi”

Una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, l’inizio di una nuova settimana ma la guerra continua. Antonella Clerici spende ben più di un minuto per mandare messaggi non solo di pace ma anche per smuovere tutti, perché ognuno può fare qualcosa. “Vedere dei civili barricati nelle metro con bambini al seguito… le immagini, le sirene. A me hanno colpito molto le sirene del coprifuoco che ci riportano ai libri di storia che pensavamo chiusi per sempre e invece ancora dobbiamo aggiungere pagine perché questi argomenti li studieremo e cercheremo di capire perché nel 2022 accade questo”. La Clerici come tutti è contro la guerra ma ha qualcosa da dire a chi sui social crede sempre di sapere tutto: “Come ha detto il Santo Padre è molto importante che le parole abbiano un peso, bisogna pronunciarle accuratamente”.

Antonella Clerici il suo messaggio contro la guerra

Sceglie delle citazioni, frasi di gente comune; quella di una ragazza: “Vogliono solo in cielo pacifico e non nascondersi nelle buche come topi”. Poi le parole di una persona anziana: “Una sfortuna invecchiare e ritrovarsi di nuovo in guerra”.

La conduttrice ringrazia i tg che ci danno le notizie, gli inviati di guerra che rischiano in prima persona, tutto per raccontare la verità di questa guerra assurda. “Una certezza è che la gente comune non vuole la guerra e noi confidiamo in questo, in chi scende in piazza in tutta Europa, è l’unica certezza che ci resta”.

Il via alla puntata di oggi, che porta nelle case di tutti la leggerezza: “Ma sempre pensando e parlando tra di noi nella nostra casa come si fa nelle case”. Si avvicina a Sergio Barzetti e sottolinea le immagini che ha visto: “La Polonia accoglie i rifugiati sotto la neve senza avere niente. Tanta gente si sta prodigando per gli altri”. Il messaggio è chiaro: ognuno può fare perché bisogna aiutarsi. Ognuno di noi sa fare qualcosa e può farlo.