E’ ancora boom di ascolti per Amici 21. Domenica In resta indietro

In questi giorni è davvero complicato riuscire ad andare in onda e fare intrattenimento, in questo senso probabilmente il fatto che Amici 21 fosse registrato e totalmente dedicato allo spettacolo, senza altre “contaminazioni” ha aiutato il pubblico anche a distrarsi. Il programma di Canale 5 ha registrato un nuovo record di ascolti e vola nel pomeriggio di Canale 5 con ottimi numeri. Anche per questo non vediamo l’ora di capire come saranno gestite le prossime puntate della domenica. Il 6 marzo ci sarà l’ultimo appuntamento importante prima del serale, con la consegna delle magliette. Poi arriverà una puntata speciale a poche ore dal serale…E poi? La decisione di Mediaset probabilmente arriverà nelle prossime ore. Ma intanto ci si godono gli ottimi ascolti del talent di Maria de Filippi tornato a battere, senza troppe difficoltà, la concorrenza.

Domenica In tiene botta, soprattutto nella prima parte con ottimi ascolti ma poi ci si perde strada facendo e si cala di quasi 1 milione di spettatori. Qualcosa quindi, non ha probabilmente funzionato nella scelta della scaletta, almeno per la puntata in onda il 27 febbraio 2022.

Ma vediamo i numeri di questa domenica pomeriggio.

Gli ascolti della domenica: ecco i dati auditel del 27 febbraio 2022

La puntata di Amici 21 in onda ieri è stata vista da una media di 3.440.000 con il 21.21%. Non riesce a sfruttare al meglio il traino che arriva dal talent di Canale 5, Silvia Toffanin. Per Verissimo 2.647.000 nella prima parte con uno share pari al 17.13% (16:30-17:55) e una media di 2.499.000 cono uno share pari al 14.75% (18:00-18:40).

Per quanto riguarda Rai 1, la prima parte di Domenica In è stata vista da 3,453 milioni di spettatori, con una media del 20,26%. Peccato per la seconda parte che cala notevolmente : si registra infatti una media di 2,540 milioni di spettatori con il 16,46%. Ovviamente Francesca Fialdini non può che ereditare questi ascolti e fermarsi a una media di 2,4mln con il 14,61% non lontanissima dalla seconda parte di Verissimo.