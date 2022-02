E’ sempre mezzogiorno: assenti Evelina Flachi e Fulvio Marino ma stanno bene

Antonella Clerici come sempre racconta un po’ tutto a E’ sempre mezzogiorno, soprattutto se sono assenti due dei protagonisti della sua cucina in tv. Evelina Flachi è risultata positiva al Covid, Fulvio Marino è volato a New York. La conduttrice rassicura subito tutti sullo stato di salute della nutrizionista che da anni è al suo fianco. La dottoressa Evelina Flachi sta bene, è positiva ma asintomatica, come per fortuna la maggior parte dei contagiati. La pandemia sta per diventare solo un bruttissimo ricordo, questo ci auguriamo e i fatti dimostrano che è davvero così. Assente anche Fulvio Marino, anche lui sta bene, non è stato contagiato, è a New York per lavoro.

Fulvio Marino in collegamento da New York con E’ sempre mezzogiorno

Entrambi mancano al pubblico di E’ sempre mezzogiorno, sono sempre presenti in ogni puntata, la loro mancanza si avverte. Fulvio è in collegamento nonostante a New York adesso siano le 6 del mattino. Lui è abituato a questi orari, il pane è la sua passione ed è proprio per questo che è a Manhattan. Da due anni non tornava negli Stati Uniti ed è felice non solo perché si ritorna a viaggiare ma perché New York è una città piena di energia e di calore. Nel fine settimana Fulvio Marino è riuscito a visitare qualcosa mentre andava al lavoro. E’ lì per insegnare tutto sul pane, sugli impasti, la lievitazione; per controllare che i suoi insegnamenti producano il giusto risultato, per portare alto il nome dell’Italia nella panificazione.

E’ tornato nelle strade che ama e che gli hanno fatto di nuovo brillare gli occhi perché la normalità sta tornando. Evelina Flachi positiva a casa ma senza alcun sintomo; Fulvio Marino a New York dopo lo stop di due anni a casa della pandemia. Lo diciamo ancora a bassa voce ma sta tornando la vita, anche se la guerra sta distruggendo altro, sta distruggendo la vita che tutti meritiamo.