Anche per Federica Panicucci conduzione in mascherina a Mattino 5 News

Era da un po’ che non si vedevano conduttrici e conduttori con le mascherine in diretta. E’ successo questa mattina, nel programma di Canale 5 Mattino 5 News. Federica Panicucci è probabilmente entrata in contatto con un positivo e, come prevede il protocollo, è arrivata nello studio di Mediaset con la sua mascherina FFP2, rigorosamente in pendant con l’outfit scelto per la puntata. Era successo anche ad altri: Serena Bortone ha sfoggiato la sua mascherina per oltre una settimana nello studio di Oggi è un altro giorno, è capitato anche ad Anna Valle e ad Alberto Matano. Oggi succede anche alla Panicucci che sta conducendo quindi in diretta con la sua mascherina.

Unica differenza rispetto al solito: la partenza di Mattino 5 News.

Federica Panicucci in mascherina oggi 3 marzo 2022

Il pubblico di Canale 5 è abituato ai saluti iniziali di Francesco Vecchi e Federica Panicucci che entrano insieme nello studio. Oggi non è successo. Vecchi infatti ha aperto il programma da solo e ha ricordato che poi nella seconda parte ci sarebbe stata ovviamente Federica. E così è stato, pochi minuti prima delle 10 Federica Panicucci ha preso il timone del programma per parlare di quello che sta succedendo nel mondo e tornare anche a parlare di covid, con esperti e virologi che non si vedevano in tv da qualche giorno. Si cerca anche di alleggerire dopo le tante drammatiche notizie che arrivano dall’Ucraina.

Tanti temi da trattare insieme a tanti ospiti in studio e in collegamento in diretta a #Mattino5 News! pic.twitter.com/AfRylwPgYz — Mattino5 (@mattino5) March 3, 2022

Come potrete vedere dal video, la Panicucci ha avuto comunque in studio insieme a lei gli ospiti che hanno commentato e hanno contribuito a questo spazio, dedicato ai temi di attualità trattati in questo nuovo appuntamento con Mattino 5 News.