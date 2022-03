Anna Safroncik racconta il dramma di suo padre in fuga da Kiev

Anna Safroncik è ancora terrorizzata dalla guerra in Ucraina ma suo padre è in salvo. E’ riuscita ad organizzare la sua fuga e lo racconta a Verissimo. Anna Safroncik sarà ospite di Silvia Toffanin sabato 5 marzo, testimone di giorni terribili, di un dramma vissuto e che almeno per suo padre si è risolto in modo positivo. Il padre della Safroncik è partito lunedì scorso da Kiev dopo avere trascorso tutta la giornata in stazione, è salito sul treno ma con la paura di lasciare la casa, non voleva andare via. Adesso è in salvo e l’abbraccio di Anna con suo padre è stato uno dei più belli della sua vita.

Anna Safroncik a Verissimo: “Una cosa di cui nessuno parla è il freddo terribile”

“Abbiamo vissuto il dramma di far scappare mio papà da un Paese bombardato. È partito lunedì scorso, da Kiev, in treno, dopo essere stato tutto il giorno in stazione. Lui non voleva andarsene, aveva paura di lasciare la sua casa”.

Nessuno si aspettava questa guerra e tutti fanno ancora fatica a capire. “È scoppiato tutto all’improvviso, in maniera così violenta e inattesa. È incredibile. Passeggiare per Kiev era come camminare a Milano. Sono sotto shock perché non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Non mi vengono le parole, non ho nemmeno più le lacrime”.

E’ in contatto con tante persone in Ucraina e sa bene che di notte lì il freddo è insopportabile. “Una cosa di cui nessuno parla è il freddo terribile, che è il primo nemico da combattere. Adesso in Ucraina di notte si congela: si arriva a meno 15 gradi. Mio papà, che è stato al gelo per quattro ore, ha temuto di morire di polmonite”.

Russi e ucraini non vogliono la guerra, nessuna delle persone che conosce la vuole: “Fino a qualche anno fa eravamo fratelli, andare da Mosca a Kiev era come viaggiare da Milano a Roma. Poi, per colpa di una propaganda schifosa, ci hanno messo uno contro l’altro” ma Anna a Verissimo ripete che nessuno vuole la guerra.