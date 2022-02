Il papà di Anna Safroncik a Kiev, l’attrice preoccupatissima: “Spero finisca presto”

Racconta sui social il dramma che la sua famiglia sta affrontando Anna Safroncik. L’attrice ucraina, che vive in Italia da anni, sta cercando di tenersi costantemente in contatto con il suo papà che purtroppo è a Kiev in questo momento. “Siamo sempre davanti alla tv ma la cosa che posso dirvi è che nessuno sa realmente quello che succede in Ucraina e a Kiev. Siamo angosciati” aveva raccontato ieri l’attrice cercando di restare calma nonostante la grande preoccupazione per la situazione della sua famiglia ma anche di tutte le persone che vivono in questo momento qualcosa di drammatico. L’attrice ha continuano nelle sue storie a spiegare che tutto può cambiare di ora in ora: “Qualunque uomo ucraino che viene fermato in strada, può essere arruolato immediatamente” ha detto.

Rabbia e dolore per Anna Safroncik: suo padre è ancora a Kiev

“Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile. Vige la legge marziale, ma soprattutto qualunque uomo venga fermato per strada su territorio ucraino viene arruolato. Mi ha fatto sapere una mia amica che il marito è stato fermato mentre stava per raggiungerla. Gli hanno dato un minuto per salutarla al telefono e cambiarsi per partire” racconta Anna. Le parole dell’attrice sono lo specchio dei tanti video che stanno circolano in rete: video che mostrano padri salutare i loro bambini che non riescono a comprendere quanto sta succedendo. Il dolore per la Safroncik è davvero grande: “Non riesco ad accettare che la gente continui a morire“.

Un’ora fa poi un nuovo saluto sui social: “Grazie a Dio questa notte non sono cadute le bombe su Kiev” ha detto l’attrice che non può smettere di pensare a quanto sta accadendo. Poi manda un abbraccio virtuale a suo padre, un uomo grandissimo, per come sta affrontando tutto e anche alla famiglia che vive lì. “Speriamo solo che finisca molto presto” ha concluso Anna Safroncik.