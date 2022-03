Ascolti tv: Doc-Nelle tue mani 2 torna con un nuovo boom, che disfatta il GF VIP 6 che crolla clamorosamente

Ma come, c’era qualcuno che martedì mattina si vantava per gli ascolti grazie alla notizia ( più falsa e imbarazzante delle banconote finte) che lo riguardava e pubblicava screen con i dati e questa mattina, niente boom del Grande Fratello VIP 6 con il blocco sulla medesima faccenda addirittura a inizio puntata? Che delusione, si è perso il tocco magico…Ma facciamoci più seri e parliamo di cose concrete, di dati veri. Parliamo dello strepitoso successo di Doc-Nelle tue mani 2. Seconda stagione con qualche problemino di collocazione e visto quello che sta succedendo nel mondo, è anche giusto che la Rai lasci spazio, se necessario, all’informazione. Purtroppo però il fatto di aver avuto la pausa di Sanremo e poi una puntata sospesa, non ha aiutato la fiction di Rai 1 che vola altissimo con oltre 6 milioni di spettatori ma che certamente, avrebbe potuto fare meglio. Siamo alla settima puntata, che andrà in onda la prossima settimana e con due settimane di ritardo sulla tabella di marcia, un piccolo inciampo, c’è stato.

In ogni caso i protagonisti di Doc-Nelle tue mani, anche ieri sera hanno regalato una puntata che ci ha emozionato, che ci ha fatto sorridere, che ci ha fatto riflettere; una puntata capace di toccare tanti temi diversi e l’affetto del pubblico si sente tutto, con ascolti d’oro per questa fiction di Rai 1.

Il Grande Fratello VIP 6 è ormai agli sgoccioli. Ha avuto pochissimo da dire nelle prime settimane, figuriamoci adesso che mancano solo dieci giorni al gran finale. La sesta edizione resterà nella storia per essere stata la più imbarazzante, di parte, priva di positività e cose belle da raccontare. Un vero e proprio flop, almeno per il pubblico. Per chi ama invece raccogliere le briciole e accontentarsi della media di 3 milioni a costo zero portata a casa, allora è tutto un altro discorso.

Doc-Nelle tue mani è ancora boom di ascolti: i dati del 3 marzo 2022

Doc – Nelle tue Mani 2 vince la serata triplicando gli ascolti di Canale 5 con una media pari a 6.130.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.797.000 spettatori con uno share del 17.4%. Share che raggiunge quei livelli solo perchè, come detto negli ultimi sei mesi, si va in onda quasi fino alle 2 di notte.

Su Rai2 Non ci resta che il crimine è seguito da 694.000 spettatori (3%). Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 ha raccolto 1.155.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Per Lucio è visto da 943.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.109.000 spettatori (6.1%). Su La7 Piazzapulita registra 1.314.000 spettatori pari al 7.3%. Formigli vince nella “gara” dei talk.

Su Tv8 Life on the Line segna 237.000 spettatori (1%). Sul Nove Faster arriva a 288.000 spettatori (1.2%).