Le sorelle Valli si incontrano a Verissimo: diranno tutta la verità?

Per la prima volta le sorelle Valli a Verissimo, tutte e tre insieme Ludovica Valli, Beatrice Valli ed Eleonora Valli ed è un vero evento. Cosa ci racconteranno le tre influencer, diranno la verità sui loro litigi? Un’intervista a tre che viene anticipata dal programma con una bella presentazione: “Tre sorelle, tre mamme… super complici: Ludovica, Beatrice ed Eleonora Valli”. Sulla prima parte della presentazione non abbiamo dubbi ma sono state sempre super complici? Le vedremo sabato 12 marzo nello studio di Verissimo ma tra i commenti in molti non sanno chi siano le tre sorelle Valli, ovviamente è chi non utilizza molto Instagram o non ha mai seguito Uomini e Donne.

Ludovica e Beatrice Valli da Uomini e Donne a influencer

Sono tantissime le influencer che devono dire grazie a Maria De Filippi e ai suoi programmi. E’ così che Ludovica e Beatrice hanno iniziato, è così che sono diventate famose, grazie a Uomini e Donne. Ludovica è stata tronista, scelse Fabio Ferrara, ha anche partecipato a Temptation Island. Beatrice Valli è la più famosa tra le tre sorelle, lei è stata corteggiatrice, la scelta di Marco Fantini.

Eleonora Valli invece ha semplicemente seguito le orme delle sorelle raccontandosi sui social e accumulando sempre più followers; lei è la sorella maggiore, forse quella che va più d’accordo con le altre due.

I problemi sembra ci siano stati tra Ludovica e Beatrice e chissà se nella puntata di sabato Silvia Toffanin riuscirà a strappare alle due qualche confessione. Probabile che parleranno sono di figli, progetti e del matrimonio che Beatrice sta organizzando per dire il tanto atteso sì a Marco.

Beatrice ha 27 anni e tre figli: Alessandro, nato da una precedente relazione, e Bianca e Azzurra, avute con Marco Fantini.

Ludovica ha 25 anni ed è legata all’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, con cui ha una figlia, Anastasia, di un anno.

Eleonora ha 28 anni ed è mamma di due figli, Carlo Alberto e Ludovica Allegra.