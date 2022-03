Verissimo tutti gli ospiti di oggi e domenica 13 marzo 2022

Verissimo non si ferma anzi. Buone notizie per il pubblico di Canale 5 che ama il programma di Silvia Toffanin e lo segue con passione anche domenica pomeriggio. Verissimo andrà in onda fino a metà aprile anche alla domenica, e anticipa! Questa settimana ad esempio, la puntata del 13 marzo 2022 andrà in onda dalle 15,30 visto che Amici 21 sarà trasmesso si, ma con una puntata più breve. Tanti, tantissimi quindi gli ospiti di Silvia Toffanin per questo fine settimana. E come sempre non potevano mancare le anticipazioni, che ci rivelano proprio la lunga lista degli ospiti. Come potrete immaginare, ampio spazio al Grande Fratello. Siamo ormai giunti alla fine di questa sesta edizione e alcuni dei concorrenti del GF Vip 6 si racconteranno proprio nello studio di Canale 5.

Vediamo allora le anticipazioni.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 12 marzo 2022

Sabato, a Verissimo, Silvia Toffanin incontra la giornalista Rula Jebreal. Non è la prima volta che la Jebreal è ospite del programma di Canale 5. Walter Zenga, uno dei migliori portieri italiani di tutti i tempi; e una coppia inedita formata da Beppe Carletti, fondatore del gruppo storico dei Nomadi con l’ex ballerino di “Amici” Tommaso Stanzani. E ancora, in studio festeggia 10 anni di carriera Francesca Michielin, che da poco tra l’altro, si è anche laureata e vive quindi un periodo davvero d’oro! Dopo il grandissimo successo a Ballando con le stelle, arriva nello studio di Verissimo anche Valeria Fabrizio per parlare con Silvia Toffanin della sua vita e del suo percorso artistico. Non finisce qui: tra gli ospiti di Silvia Toffanin di sabato anche le tre influencer e sorelle Valli: Beatrice, Ludovica ed Eleonora.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 13 marzo 2022

Domenica a Verissimo: Pierfrancesco Favino, al cinema dal 17 marzo con il film “Corro da te” ( insieme alla meravigliosa Miriam Leone) e tutte le sfumature di Nancy Brilli per restare in tema cinema. Inoltre, il racconto di vita e i progetti di Pierpaolo Pretelli che sta per iniziare un nuovo progetto radiofonico; ampio spazio al “Grande Fratello Vip” con una delle protagoniste assolute di questa edizione, Soleil Sorge, i tre moschettieri della Casa: Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi e poi Miriana Trevisan e Antonio Medugno. Insieme a Miriana Trevisan dovrebbe esserci anche il suo ex marito, Pago. Vi ricordiamo che questa settimana la puntata della domenica andrà in onda alle 15,10 un’ora prima rispetto al solito.