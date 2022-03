Giorgio Marchesi ha due figli, con entrambi ha dovuto parlare della guerra

Giorgio Marchesi ospite a Oggi è un altro giorno per promuovere la nuova fiction Rai Studio Battaglia ha confidato come vive le notizie sulla guerra, come le vive in famiglia, con i suoi figli. Ha due figli maschi di età ben diverse perché il primo ha 15 anni, il più piccolo ne ha 9, quindi con loro ha affrontato l’argomento in modo diverso in questi giorni. Giorgio Marchesi come tutti è preoccupato, in tv non ci sono interviste senza un riferimento o una domanda sulla guerra. Serena Bortone chiede all’attore, che abbiamo ammirato tantissimo nella fiction La sposa, cosa ha detto ai suoi figli, come ha cercato di tranquillizzarli. Con il più piccolo ne ha parlato ma non tantissimo ed ha anche evitato le immagini più forti, quelle causano dolore e angoscia anche a lui, a tutti.

Giorgio Marchesi, la scuola aiuta in questo periodo ad affrontare l’argomento guerra

“Purtroppo, veniamo già da un periodo difficile, è una generazione che ha patito molto, che è stata colpita negli ultimi due anni. Della guerra con il piccolo ne abbiamo parlato ma non tantissimo; abbiamo sentito le notizie, ne abbiamo parlato un po’ vedendo le immagini delle famiglie che si muovono e che in 24 ore hanno cambiato tutto della loro via. Solo che le immagini molto forti sto cercando di evitarle, le immagini di guerra… perché è molto piccolo e non so come può reagire” pensa che anche a scuola abbiano trovato il modo giusto per parlarne.

In questo la scuola è stata di aiuto soprattutto al figlio più grande: “Ha 15 anni ed era più preparato di me, ma credo che anche la scuola ha fatto in lavoro su questo, ha suscitato curiosità nei ragazzi. Credo sia importante parlarne tra ragazzi e con i professori ma anche trovare il modo giusto per farlo”.

Anche i nonni di Giorgio Marchesi raccontavano a lui della guerra ma quelle erano storie che da ragazzo lo affascinavano, ascoltava i nonni in silenzio. Oggi è diverso, è padre, è adulto, fa male sentirsi così impotenti.