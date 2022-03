Gli ascolti della domenica: sempre bene Domenica In, Verissimo regge senza traino

Prima domenica senza la puntata speciale di Amici 21 con Maria de Filippi. Silvia Toffanin ha deciso di continuare con Verissimo, nonostante le difficoltà che potrebbero esserci senza il traino del talent. Per la prima domenica, se l’è cavata alla grande. Nel pomeriggio del 13 marzo 2022 infatti, Verissimo nonostante la durata breve di Amici 21 con una puntata senza Maria ma solo con la presentazione delle squadre, ha preso la linea al 16 % di share recuperando poi di due punti. Un ottimo risultato se si considera che su Rai 1 c’era la sempre ottima Mara Venier con una puntata di Domenica In ancora vicina ai 3 milioni di spettatori nella prima parte. Non sarà affatto semplice per la Toffanin reggere nelle prossime settimane, visto che su rai 1, si continuano a fare ottimi ascolti. Ma Verissimo ha saputo portare a casa un risultato comunque ottimo, soprattutto nella seconda parte, battendo anche Rai 1 dopo le 17.

Gli ascolti della domenica: calano tutti ma Verissimo resiste

La puntata di Amici 21, più breve del solito, dedicata alla presentazione di due delle squadre del serale ( denominazione della puntata Amici 21 Verso il Serale ) è stata vista da 2.592.000 con il 16,21% di share. Calo prevedibile che Mediaset si aspettava. Si fanno gli stessi ascolti della fascia pomeridiana dopo Uomini e Donne.

Ovviamente la cosa porta vantaggio a Rai 1 che fa benissimo nella prima parte con Domenica In visto da 2.990.000 (18,95%) ; si scende nella seconda con una media di 2.351.000 (16,43%). Mara Venier quindi non approfitta fino in fondo, visto che successivamente, nello scontro con Verissimo, Silvia Toffanin risale.

Nonostante il traino molto debole e la concorrenza di Rai 1, Verissimo fa bene soprattutto nella seconda parte, testa a testa con Domenica In ma soprattutto sorpasso con Da noi a ruota libera. La prima parte di Verissimo viene vista da 2.276.000 (15,85%) , la seconda 2.619.000 con il 18,01%.

Non approfitta di questa situazione Francesca Fialdini che porta a casa la media di 2.148.000 con il 13,53% con il suo Da Noi a ruota libera.