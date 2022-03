Gli ascolti del lunedì: la finale del GF VIP 6 al 26% e l’arrivederci di Signorini

Ultima sfida al lunedì sera tra la fiction di Rai 1 e il Grande Fratello VIP 6. Dopo sei mesi il reality di Canale 5 ha chiuso i battenti. Per Mediaset, probabilmente un successo, nonostante la media si sia attestata intorno ai 3 milioni di spettatori con il 20% di share. Un successo perchè con poca spesa, la rete si è garantita per sei mesi, due serate a settimana, riuscendo spesso anche a portare a casa la vittoria. Un insuccesso per quello che si è visto. Una sesta edizione, la peggiore di sempre. Ma vogliamo parlare di dati di ascolto, con l’analisi della serata del 14 marzo 2022, e non di contenuti. Abbiamo speso già troppe parole per descrivere una edizione che ha visto Alex Belli protagonista assoluto di un reality che non ha avuto nulla da dire ma nonostante tutto, è riuscito a reggere per sei mesi, su una rete ammiraglia e contro qualsiasi genere di proposta piazzata da Rai 1. Un risultato a quanto pare, così tanto apprezzato da Mediaset, che Signorini, purtroppo, ha già dato l’arrivederci a settembre con la settima edizione. Pensavamo che dopo gli scempi di questo GF VIP 6, ci sarebbero state altre opzioni per la conduzione, ma a quanto pare, sbagliavamo.

Per il gran finale il GF VIP 6 sfida la terza e penultima puntata di Vostro Onore, fiction che ha perso punto strada facendo e che non ha entusiasmato particolarmente il pubblico. Nella serata del 14 marzo 2022, Rai 1 si porta a casa una media di 3,2 milioni di spettatori mentre la finale del Grande Fratello VIP 6 è stata vista da una media di 3,6 milioni di spettatori. Si cala rispetto al 2021, quando aveva superato anche i 4 milioni di spettatori, ma lo share è di un punto più alto.

Vediamo nel dettaglio i dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri.

Gli ascolti del 14 marzo 2022: ecco i dati auditel di ieri

La puntata del Grande Fratello VIP 6 si porta al 26.06% di share con 3.659.000 di spettatori.

Flop di Vostro Onore su Rai 1 : 3.262.000 spettatori con il 15.5% share. Periodo nero per le fiction di Rai 1.

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.223.000 spettatori pari al 5.11% di share, nel primo episodio, e 933.000 spettatori pari al 5.02%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 985.000 spettatori con il 4.72% (presentazione di 19 minuti: 828.000 – 3.3%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori pari ad uno share del 7.76% (presentazione: 994.000 – 3.95%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 980.000 spettatori con il 5.67% di share. Su La7 Sherlock – L’Abominevole Sposa ha registrato 500.000 spettatori con uno share del 2.22% mentre a seguire in seconda serata Sherlock – I Mastini di Baserville segna 201.000 spettatori con l’1.71%.