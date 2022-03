Aurora Ramazzotti a Belve: “Spero che i miei genitori non tornino insieme”

Aurora Ramazzotti ospite stasera a Belve come sempre è diretta ma stupisce quando confessa che la sua speranza è che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non tornino insieme. E’ l’esatto contrario di ciò che vorrebbe ogni figlia, vedere i genitori di nuovo insieme. Per Aurora Ramazzotti non è così e spiega il motivo. Ha 25 anni e non li ricorda come coppia, non ha nessun ricordo di Eros e Michelle sposati, insieme. Ammette che quando vede le loro foto di quando erano innamoratissimi li trova meravigliosi ma spera che non succeda un ritorno di fiamma. A Belve come sempre Francesca Fagnani riesce a porre domande che altri non farebbero ai propri ospiti. Gli ospiti non conoscono le domande in anticipo, è questa una parte fondamentale del programma.

Aurora Ramazzotti non fa il tifo per Eros e Michelle

“Ma quale tifo! Il non me li ricordo neppure insieme, non ho ricordi. Ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda” certo la spiegazione è data con gli occhi di una figlia. Aury pensa che tutto tra loro finirebbe facendosi magari altro male, preferisce quindi che non accada. Da sempre entrambi l’hanno amata, non è più così piccola da volerli insieme a tutti i costi.

C’è anche una domanda su Tomaso Trussardi. Lui crede che qualcosa si sia rotto tra loro ma Aurora Ramazzotti non la pensa allo stesso modo: “Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo e si è fatto carico di cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso, noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli voglio molto bene”. Chiara nelle risposte, in ogni caso.