Gli ascolti del venerdì: chiude malissimo Più forti del destino, Il cantante mascherato 3 ancora flop

Un’altra serata che si preannuncia disastrosa dal punto di vista degli ascolti quella del 18 marzo 2022. Dopo i dati auditel della passata settimana ci aspettiamo anche oggi un flop per il prime time del venerdì. Su Rai 1 infatti non decolla in nessun modo la terza edizione de Il cantante mascherato che non sta realmente piacendo a nessuno. Un programma simpatico, divertente e carino alla sua prima edizione, andato poi alla deriva con tutte le modifiche che nell’edizione italiana sono state pensate ( e anche a causa di una giuria che in nessun modo è utile al fine del programma, e anche a causa di un cast scontato e banale). Non sono andate meglio le cose per Canale 5 che aveva puntato tutto sulla fiction Più forti del destino, remake di Destini in fiamme, per sconfiggere Milly Carlucci senza però ottenere lo scopo. La serie, partita malissimo, era calata alla seconda e alla terza puntata, superando di pochissimo la media dei 2 milioni di spettatori mercoledì.

E ieri sera come sono andate le cose? I dati auditel relativi alla serata di ieri, ci rivelano che la quarta e ultima puntata di Più forti del destino ha raccolto una media che non supera il 12% di share.

Il cantante mascherato registra una media di 2,9 milioni di spettatori, resta sotto i tre milioni. Ancora più complicato comprendere il senso di farne persino una puntata in più. Un film in prima visione farebbe molto meglio.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della serata di ieri.

Gli ascolti del venerdì sera: i dati auditel del 18 marzo 2022

Il Cantante Mascherato è stato visto da 3.598.000 spettatori con il 15.2% nella presentazione in onda dalle 21.36 alle 22.06 e 2.970.000 spettatori pari al 17.6% di share dalle 22.06 alle 24.29 nel programma vero e proprio.

L’ultima puntata di Più forti del destino è stata vista da una media di 2,4 mln di spettatori con il 12,1%.

Su Rai2 NCIS ha interessato 806.000 spettatori pari al 3.6% di share e NCIS Hawai’i 595.000 (3.3%). Su Italia 1 John Wick – Capitolo 2 ha catturato l’attenzione di 1.385.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Sorry We Missed You ha raccolto davanti al video 631.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.538.000 spettatori con il 9% di share. Da segnalare gli ascolti del programma di Nuzzi che fino alle 23,30 circa ha dedicato il programma alla Guerra in Ucraina.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 885.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Quattro Matrimoni ha segnato l’1.7% con 344.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.397.000 spettatori (6.2%).