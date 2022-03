Lulù a Verissimo racconta del periodo più difficile: “Ricattata per sei mesi, voleva rovinarmi”

Oggi Lulù vive una nuova vita al fianco di Manuel e insieme a lui fa progetti importanti per il futuro, sognando di sposarlo e di avere anche un figlio. Il loro amore va a gonfie vele e nella puntata di Verissimo in onda oggi, 19 marzo 2022, hanno raccontato di quanto siano uniti e della scelta fatta in questo giorni, staccare da tutto e stare insieme il più possibile per recuperare il tempo perso! Nello studio di Silvia Toffanin per Lulù c’è stato modo di parlare anche del momento difficile, forse il più duro della sua vita. Un evento traumatico del passato di cui aveva già parlato nella casa del Grande Fratello VIP 6. Una storia che l’ha portata ad avere ancora oggi una serie di problemi che non ha superato, tra gli altri anche gli attacchi di panico di cui ancora soffre.

Il doloroso racconto di Lulù a Verissimo

Nello studio di Silvia Toffanin la principessa Selassiè ha raccontato: “Avevo 15 anni e questo ragazzo non era neppure il mio fidanzato. Da lì questo ragazzo iniziò a ricattarmi per sei mesi. Non so come io abbia fatto a non chiedere aiuto. “

E ancora: “Se io avessi chiesto aiuto subito non sarebbe durata così tanto. Ogni giorno che passava la situazione si aggravava perché lui mi aveva in pugno. Quando lo incontravo mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Mi assillava quando non rispondevo minacciandomi di rovinarmi. Il suo ‘ti rovino’ significava mandare le mie foto a tutti ed io ero terrorizzata, non sapevo cosa fare. Volevo chiedere aiuto ma non sapevo come e a chi.”

E poi finalmente la luce in fondo al tunnel: “Fino a 2-3 anni fa pensavo fosse colpa mia, poi parlandone con mia mamma e le mie sorelle mi hanno fatto capire che la colpa era di chi mi aveva fatto del male. Lui aveva accesso anche ai miei social.” Lulù poi aveva deciso di parlare con sua sorella Jessica, che aveva consigliato di dire tutto alla mamma. Anche parlando con Signorini, Lulù aveva detto che non aveva avuto neppure la forza di raccontare a sua madre faccia a faccia queste cose e che le aveva chiesto aiuto tramite un messaggio. E poi grazie a lei e alla sua famiglia, l’incubo era finito.