Gli ascolti del sabato: Amici 21 debutta con 4,5 milioni di spettatori ( ne perde 1,5 rispetto al 2021)

Inizia una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Il 19 marzo 2022 ha fatto il suo debutto su Canale 5 il serale di Amici 21 e c’è grande attesa questa mattina per i dati di ascolto di questo primo appuntamento! Il talent di Maria de Filippi sarà partito nel modo giusto? Su Rai 1 Amadeus continua a spadroneggiare al sabato sera ma questa volta con una variazione. I pacchi di Affari tuoi sono arrivati prima del binocolone de I soliti ignoti, una piccola variazione sul tema quella offerta da Rai 1 al pubblico per il sabato sera. Affari tuoi è quindi andato in onda nella fascia dell’access prime time per lasciare poi spazio a una nuova puntata de I soliti ignoti in prima serata per la sfida vera e propria con il programma di Maria de Filippi.

Questa mossa ha funzionato? I dati di ascolti ci dicono che la prima puntata del serale di Amici 21 è stata vista da una media di 4,5 milioni di spettatori con il 25 % di share. Soliti Ignoti Speciale, in onda dalle 21.49 alle 23.38, ha conquistato 2.652.000 spettatori pari al 13.3% di share. Possiamo tranquillamente dire che la mossa di rai 1 non ha funzionato per niente.

Ricordiamo che lo scorso anno, la prima puntata del serale di Amici 21 era stata vista da 6.016.000 spettatori pari al 28.73% di share. E’ impossibile chiaramente fare un confronto con l’anno scorso, visto che tutta Italia era bloccata in casa per via del coprifuoco.

Gli ascolti del 19 marzo 2022: ecco i dati auditel del sabato sera

Gli ascolti della prima puntata di Amici 21: in onda dalle 21.30 alle 24.47, ha raccolto davanti al video 4.507.000 spettatori pari al 25.8% di share.

Nella serata di ieri , Rai 1 si porta a casa con i Soliti Ignoti Speciale, in onda dalle 21.49 alle 23.38, una media di 2.652.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Su Rai2 FBI fa 1.012.000 spettatori (4.5%) e Tg2 Dossier da 628.000 (3.3%). Su Italia 1 Freedom presenta: Misteri Irrisolti fa 885.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui ha raccolto davanti al video 1.023.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Attraverso i Muri: Storie al Tempo della Pandemia totalizza un a.m. di 237.000 spettatori con l’1.2% di share. Un peccato questo ascolto perchè il programma è stato molto forte, con testimonianze dirette che hanno davvero fatto venire i brividi. Su La7 In Onda – Prima Serata, in onda dalle 21.22 alle 22.27, ha informato 909.000 spettatori con il 4% e a seguire Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 328.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 le Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain ha raccolto 857.000 spettatori con il 3.8%. Su Nove Denise ha raccolto 255.000 spettatori e l’1.2di share.