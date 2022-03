Antonella Clerici divertita dalla Regina Elisabetta che lancia il detersivo per i piatti

E’ il terzo giorno di primavera e Antonella Clerici cerca di riportare il sorriso nelle case degli italiani. C’è voglia di normalità e racconta della regina Elisabetta, del suo lancio del detersivo per i piatti. La Clerici ride di gusto, pensa alla sovrana inglese che lava i piatti, niente di più normale per noi ma chi l’avrebbe mai detto che anche la regina Elisabetta lava piatti e bicchiere, anche le stoviglie e lo fa a mano perché le piace. Magari in questo periodo viste le sue condizioni di salute non lo fa più ma tutto nasce dalla notizia del suo detersivo messo in vendita. Nella puntata di oggi Antonella Clerici ha preso come esempio tre donne, tre figure femminili: Fiorella Mannoia, la regina Elisabetta e Monica Vitti.

La regina Elisabetta lava i piatti

Fiorella Mannoia ha inaugurato la primavera con un concerto nella sua città, Roma. A Monica Vitti i francesi hanno pensato di dedicare una via: “Vogliamo farci fregare dai francesi? Monica Vitti è nostra” ha sottolineato chiara Antonella Clerici per poi sorridere con la notizia della sovrana inglese.

La regina Elisabetta è la regina del pulito e dopo il profumo per cani ha lanciato la vendita del Sandringham dish wash, il detersivo per i piatti che lei adora. Ve la immaginate la regina che lava i piatti in cucina? Sembra che le piaccia molto bagnarsi le mani e così ha messo in vendita questo detersivo, un sapone liquido da cucina che non è certo economico, costa più o meno dieci volte di più di un comune detersivo in vendita al supermercato. Quindi, normalità sì ma non del tutto.

Come sempre Antonella Clerici a inizio puntata di E’ sempre mezzogiorno lancia dei messaggi, oggi ha scelto la normalità, ha scelto di non parlare delle notizie drammatiche, quelle possiamo seguirle in altri programmi.