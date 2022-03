Ascolti del martedì: Studio Battaglia convince e vince, crolla La Pupa e il secchione Show

Lo scorso martedì La pupa e il secchione show con oltre 2 milioni di spettatori aveva regalato un ottimo risultato a Italia 1 ( che comunque anche nelle passate edizioni aveva fatto ottimi numeri nelle prime puntate). Barbara d’Urso si ripeterà anche con la puntata del 22 marzo 2022 che ha già una novità rispetto alla prima? Niente diretta per La Pupa e il Secchione, la puntata è stata registrata, nonostante non ci sia stata molta chiarezza con il pubblico. In ogni caso, la serata del 22 marzo, nella gara agli ascolti, ha visto questo nuovo faccia a faccia tra la fiction di Rai 1 Studio Battaglia, un film in replica su Canale 5 ( un piccolo favore alla d’Urso) e il programma di Italia 1. Nel mezzo anche i talk di approfondimento che di solito, al martedì, tengono botta. E con Stefano de Martino in gran forma su Rai 2 con STEP.

Come sono andati dunque gli ascolti di ieri? Lo scopriamo con i dati auditel arrivati pochissimi secondo fa, dati di ascolto che ci rivelano che il programma più visto della serata del 22 marzo è Studio Battaglia. La fiction di Rai 1 si porta a casa un ascolto medio pari a 4.039.000 spettatori con il 18.7% share. Si continua ad andare bene! Manco a dirlo, come era più che prevedibile e nonostante Canale 5 avesse proposto una replica, La pupa e il secchione show crolla. E’ successo nelle passate edizioni, era chiaro che sarebbe successo anche stavolta, soprattutto se decidi di stravolgere un format rendendolo un ibrido tra Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso.

Gli ascolti del martedì sera: ecco i dati auditel del 22 marzo 2022

Ricapitolando quindi, con i dati di ascolto completi, la fiction di Rai 1, alla seconda puntata, è stata vista da 4.039.000 spettatori con il 18.7% share. Buon risultato per la fiction di Rai 1, quella che dopo Doc, in queste settimane, sta andando meglio di tutte.

Se la giocano Canale 5 e Italia 1, con ascolti praticamente identici ( vince in share Italia 1 con due ore in più di programma). Il film Quasi amici è stato visto ieri da 1.589.000 spettatori con il 8.3% share.

La seconda puntata è stata vista da una media di 1.370.000 spettatori con il 9% di share con chiusura a notte fonda. Rispetto a settimana scorsa, si perdono quasi 700 mila spettatori, in calo del 3,6% di share e con Canale 5 che proponeva un film in replica per la milionesima volta.

Da notare che Stefano de Martino, con Stasera tutto è possibile è praticamente incollato a Canale 5 e Italia 1. Stasera Tutto è Possibile ieri, è stato visto da 1.553.000 spettatori pari all’8.93% di share (presentazione di 17 minuti: 1.572.000 – 6.39%). Se la Pupa chiudesse a mezzanotte, farebbe peggio di Canale 5 e Rai 2.

Su Rai3 Cartabianca fa 1.002.000 spettatori pari ad uno share del 5.14% (presentazione di 10 minuti: 797.000 – 3.25%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 930.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.403.000 spettatori con uno share del 7.11% (DiMartedì Più: 454.000 – 5.83%). Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 740.000 spettatori con il 3.63%. Sul Nove Hercules – Il Guerriero ha raccolto 304.000 spettatori con l’1.4%