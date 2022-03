Ascolti tv: delude Ultima Fermata , vince Rai 1 con il film. Chi l’ha visto vicinissimo a Canale 5

Grande attesa questa mattina, come accade sempre quando c’è un debutto, per i dati di ascolto. Nella serata del 23 marzo 2022 ha fatto il suo esordio il nuovo programma di Maria de Filippi, Ultima Fermata. se non fosse un clone di C’è posta per te e Temptation Island, non si capirebbe neppure che si tratta di una produzione di Queen Mary visto che, a differenza di quanto è successo in altre occasioni, non è arrivato nessun lancio ad esempio, dallo studio di Uomini e Donne. Niente produzione per questo esperimento che arriva in primavera, nella prima serata del mercoledì ricca di proposte si, ma non troppo convincenti dal punto di vista degli ascolti. Il programma condotto da Simona Ventura, voce narrante d’eccezione, si colloca in un palinsesto parecchio moscetto. Il mercoledì sera di Rai 1 si accende con un film, poi ci sono Chi l’ha visto, Le Iene, il ritorno della serie Volevo fare la rock star. In questa programmazione, Ultima Fermata, potrebbe persino riuscire a ottenere ascolti molto alti.

E’ accaduto? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi alla serata di ieri. I dati di ascolti arrivati qualche secondo fa, ci rivelano che a vincere la serata è il film di Rai 1 Assassino sull’Oriente Express che supera di circa 2 punto di share, con chiusura un’ora prima, il programma di Canale 5 Ultima Fermata.

Gli ascolti del 23 marzo 2022: ecco i dati auditel relativi alla serata di ieri

La prima puntata di Ultima Fermata, che si è chiusa intorno a mezzanotte e venti, ha fatto il suo esordio con le storie di tre coppie protagoniste. Il format ricorda moltissimo due programmi forti di Canale 5 in modo diverso, da un lato Temptation Island per il “viaggio” e la “reclusione”. Dall’altro il faccia a faccia alla C’è posta per te con una novità: non potendo esserci Maria a fare la seduta di terapia di coppia, arrivano due veri esperti. Magari è la volta buona che qualcuno capirà quanto anche nella vita di coppia sia importante l’analisi. 2.099.000 spettatori con il 12.4% per la prima puntata del programma di Canale 5, possiamo dire un flop?

A vincere la serata è Assassino sull’Oriente Express, il film di rai 1, una piccola perla di rara bellezza. Anche pochi gli ascolti, con una media di 2.835.000 spettatori con il 14.1% share.

Vi segnaliamo Chi l’ha Visto?. Il programma di Federica Sciarelli vola e supera per spettatori anche Canale 5, resta indietro solo a causa dello share. La puntata di ieri ha raccolto davanti al video 2.178.000 spettatori pari ad uno share dell’11.47% (presentazione di 8 minuti: 1.545.000 – 6.36%). Con una ventina di minuti in più probabilmente, il programma di Rai 3 avrebbe conquistato il secondo posto.

Su Rai2 Volevo fare la Rockstar al ritorno con la seconda stagione, è stata vista da 994.000 spettatori pari al 4.35% di share, nel primo episodio, e 824.000 spettatori pari al 4.46%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.078.000 spettatori con il 7.14% (presentazione di 23 minuti: 973.000 – 4.02%).

Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 741.000 spettatori con il 4.59% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 862.000 spettatori con uno share del 4.05% e 557.000 spettatori con il 6.03%.